Τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας την Πολιτεία να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειές τους και στους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, -ενός εποχικού πυροσβέστη και ενός πυροσβέστη πενταετούς θητείας-, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους.

Πηγή: skai.gr

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