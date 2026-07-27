Κατολίσθηση σε υπαίθριο χρυσωρυχείο στα νησιά του Σολομώντα

Κατολίσθηση σημειώθηκε σήμερα στον τομέα όπου βρίσκεται μεγάλο υπαίθριο χρυσωρυχείο στα νησιά του Σολομώντα, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας της Ωκεανίας.

Η βασιλική αστυνομία των νησιών του Σολομώντα αρνήθηκε να αναφερθεί σε απολογισμό θυμάτων. Η τοπική εφημερίδα In-depth Solomons έκανε λόγο για τον εντοπισμό «10 πτωμάτων» στο υπαίθριο μεταλλείο.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών των νησιών περιορίστηκε να επιβεβαιώσει στο AFP ότι έγινε κατολίσθηση.

Στην πρωτεύουσα Χονιάρα, νοσοκομείο ανέφερε πως ανέμενε να υποδεχτεί θύματα που έχασαν τη ζωή τους.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν εκσκαφείς να προσπαθούν να απομακρύνουν βράχους και χώμα που έχουν καταπλακώσει μέρος του μεταλλείου.

Wretched news out of Solomon Islands. Massive landslide at the Gold Ridge mine in Guadalcanal which seems to have claimed the lives of several illegal miners. Death toll not clear, but local media says at least 10. The mine has a very controversial history https://t.co/ZzCfEzkM0n — Stephen Dziedzic (@stephendziedzic) July 27, 2026

Η εγκατάσταση Gold Ridge, που ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα, έχει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία των νησιών Σολομώντα και μπήκε σε φάση επέκτασης της δραστηριότητας την περασμένη χρονιά.

Βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Gold Ridge Mining διακρατεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του η Wanguo International Mining, η οποία ανέφερε τον Μάιο ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο εισέφερε σχεδόν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ των νησιών του Σολομώντα.

Ούτε η Gold Ridge, ούτε η Wanguo απάντησαν αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους για να τους ζητήσει σχόλιο.

Ο νέος πρωθυπουργός του κράτους της Ωκεανίας Μάθιου Γουέιλ ανακοίνωσε πρόσφατα ευρείας κλίμακας μεταρρύθμιση του τομέα των μεταλλείων, με σκοπό να εξασφαλίζει περισσότερα έσοδα η οικονομία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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