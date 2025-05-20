Η εταιρία τηλεπικοινωνιών Telefonica ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκαν όλες οι υπηρεσίες της στην Ισπανία, μετά τη διακοπή σε κάποιες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και Ίντερνετ για μερικές ώρες σε τμήματα της χώρας λόγω αναβάθμισης του δικτύου

Η διακοπή συνέβη τρεις εβδομάδες αφότου η Ισπανία υπέστη καταστροφικό μπλακ άουτ στις 28 Απριλίου, του οποίου οι αιτίες δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί.

Σύμφωνα με την Telefonica, σε κάποιες περιοχές της χώρας τέθηκε εκτός λειτουργίας η τηλεφωνική γραμμή πρώτων βοηθειών 112.

Προβλήματα στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αναφέρθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε αρκετές αυτόνομες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της Ανδαλουσίας, της Αραγωνίας, της Κοινότητας της Βαλένθια και της Χώρας των Βάσκων.

«Όλες οι υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν εκτός από μία ή δύο περιπτώσεις όπου εργάζονται ειδικά συνεργεία», δήλωσε ο διευθυντής επιχειρήσεων της Telefonica Σέρχιο Σάντσεθ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο.

Η Telefonica είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ισπανία μετά την MasOrange της Orange.

Δεν επηρεάστηκαν οι υπηρεσίες άλλων μεγάλων παρόχων.

Η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας της Telefonica φάνηκε να λειτουργεί κανονικά όλο το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

