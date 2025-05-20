Στο επίκεντρο ενός νέου σκανδάλου βρίσκεται η εμβληματική γαλλική μάρκα μεταλλικού νερού Perrier, ιδιοκτησίας της πολυεθνικής Nestlé Waters στο οποίο φαίνεται να εμπλέκεται και η γαλλική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Politico, η εταιρεία Nestlé Waters άσκησε πιέσεις στην κυβέρνηση της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που βρίσκονται κοντά στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, για να καταστήσει δυνατή την πώληση του επώνυμου μεταλλικού νερού παρακάμπτοντας ωστόσο, αυστηρούς γαλλικούς κανονισμούς και παραπλανώντας ουσιαστικά τους καταναλωτές, σύμφωνα με μια καταδικαστική έκθεση της Γερουσίας που ήρθε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο των κατηγοριών βρίσκεται η φερόμενη ως μη εξουσιοδοτημένη χρήση φίλτρων άνθρακα και υπεριώδους φωτός — μεθόδων που χρησιμοποιούνται συνήθως στο νερό βρύσης — για την επεξεργασία του μεταλλικού νερού σε αρκετές από τις μάρκες της, συμπεριλαμβανομένου του ανθρακούχου νερού Pierrer που αποτελεί και τη ναυαρχίδα της εταιρείας. Αν και δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι γερουσιαστές τονίζουν ότι υπήρξε συστηματική παραπλάνηση τόσο των καταναλωτών όσο και των τοπικών και ευρωπαϊκών αρχών. Οι αυστηροί κανονισμοί της Γαλλίας στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι το φυσικό μεταλλικό νερό παραμένει καθαρό και αναλλοίωτο ώστε να δικαιολογεί και την υψηλή τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Η οργή για το φερόμενο σκάνδαλο λόμπινγκ απειλεί να βλάψει περαιτέρω τον ήδη ταλαιπωρημένο Μακρόν, καθώς μάχεται ενάντια στο πολιτικό αδιέξοδο και τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής. Ερωτηθείς για τον ρόλο του Μεγάρου των Ηλυσίων Πεδίων στην υπόθεση Nestlé Waters τον Φεβρουάριο, ο Μακρόν είπε ότι «δεν γνώριζε» και ότι δεν υπήρξε καμία «συμφωνία» ή «συνεννόηση».

Σε γραπτή δήλωση που απεστάλη στο Politico μετά το δημοσίευμα της Δευτέρας, η Nestlé Waters επέκρινε τις «πολυάριθμες δηλώσεις που υποτιμούν την εταιρεία» που, όπως είπε, έγιναν «στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής». Η εταιρεία «επανέλαβε επίσης τη λύπη της για τις μη συμμορφούμενες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν» και υπερασπίστηκε τις αλληλεπιδράσεις της με την κυβέρνηση.

«Η Nestlé Waters επιβεβαιώνει ότι όλες οι ανταλλαγές με τους δημόσιους φορείς λήψης αποφάσεων έχουν σεβαστεί τον ρόλο κάθε μέρους και την ανεξαρτησία της κυβερνητικής λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας», ανέφερε η εταιρεία.

Στην αρχική της δήλωση η εταιρεία ανέφερε ότι είχε ενημερώσει τη γαλλική κυβέρνηση για τις πρακτικές επεξεργασίας νερού που εφαρμόζει ήδη από το 2021.

Η Nestlé ακολούθησε μια «συναλλακτική» προσέγγιση, σύμφωνα με την έκθεση της Γερουσίας της Δευτέρας. Ενημέρωσε για τις παραβάσεις της τη γαλλική κυβέρνηση και, σε αντάλλαγμα προκειμένου να τερματίσει την επεξεργασία με φίλτρα άνθρακα, προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει μικροδιήθηση στα 0,2 micron. Μέχρι τότε, οι γαλλικές υγειονομικές αρχές είχαν διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διήθηση κάτω από το όριο των 0,8 micron ενείχε τον κίνδυνο να αλλοιώσει τη σύνθεση του νερού. Αλλά το 2023, η γαλλική κυβέρνηση επέτρεψε στις τοπικές αρχές να χαλαρώσουν το κανονιστικό πλαίσιο μέσω εκτελεστικών μέτρων, προκειμένου να επιτραπεί η μέθοδος λεπτότερης μικροδιήθησης.

Η έκθεση της Δευτέρας είναι το αποτέλεσμα κοινοβουλευτικής έρευνας του Σοσιαλιστή γερουσιαστή Alexandre Ouizille σχετικά με τις πρακτικές της γαλλικής βιομηχανίας ύδρευσης. Η έρευνα του Ouizille, η οποία στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στον Τύπο πέρυσι, επεδίωξε επίσης να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό το γραφείο του Μακρόν μπορεί να γνώριζε τις πρακτικές της Nestlé Waters.

Ο Ouizille και η ερευνητική επιτροπή κάλεσαν τον πρώην αρχηγό του προσωπικού του Μακρόν, Alexis Kohler — ο οποίος υπηρέτησε σε αυτή τη θέση από το 2017 έως τον περασμένο μήνα και συχνά περιγραφόταν ως «ο δεύτερος εγκέφαλος του προέδρου» — για να καταθέσει, αλλά ο Kohler αρνήθηκε να εμφανιστεί, επικαλούμενος τον διαχωρισμό μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

Παρ' όλα αυτά, το γραφείο του Γάλλου προέδρου κοινοποίησε στην εξεταστική επιτροπή 74 σελίδες εγγράφων που περιείχαν συζητήσεις μεταξύ μελών του προσωπικού του προέδρου και της Nestlé και των εκπροσώπων συμφερόντων της.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα, ο Ouizille επέμεινε ότι ο Kohler είχε «συναντηθεί επανειλημμένα» με λομπίστες της Nestlé και ότι «τουλάχιστον, το Ελιζέ γνώριζε τι συνέβαινε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.