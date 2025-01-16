Περίπου 50 μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ισπανία από τη δυτική Αφρική ενδέχεται να έχουν πνιγεί, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών Walking Borders.

Οι αρχές του Μαρόκου διέσωσαν χθες Τετάρτη 36 ανθρώπους που επέβαιναν σε πλοιάριο το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Μαυριτανία στις 2 Ιανουαρίου, εξήγησε η οργάνωση με έδρα τη Μαδρίτη και τη Ναβάρα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο πλοιάριο αυτό επέβαιναν 86 μετανάστες, εκ των οποίων 66 Πακιστανοί.

Αριθμός ρεκόρ 10.457 μεταναστών, 30 άνθρωποι ημερησίως κατά μέσο όρο, έχασαν τη ζωή τους το 2024 στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ισπανία, οι περισσότεροι στην θαλάσσιο οδό του Ατλαντικού Ωκεανού, αναχωρώντας από χώρες της δυτικής Αφρικής, όπως η Μαυριτανία και η Σενεγάλη με προορισμό τα Κανάρια νησιά, σημείωσε η Walking Borders.

O οργάνωση εξήγησε ότι ενημέρωσε τις αρχές όλων των ενδιαφερόμενων χωρών για το πλοιάριο πριν έξι ημέρες.

Η Alarm Phone, μια μη κυβερνητική οργάνωση που παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη στους μετανάστες που παραδέρνουν στη θάλασσα, σημείωσε ότι ενημέρωσε το λιμενικό της Ισπανίας στις 12 Ιανουαρίου για το εν λόγω πλοιάριο.

Αναφερόμενος στην ανάρτηση της Walking Borders στο X ο επικεφαλής των Κανάριων νησιών Φερνάντο Κλαβίχο εξέφρασε τη θλίψη του για τα θύματα και κάλεσε την Ισπανία και την Ευρώπη να δράσουν ώστε να αποτρέψουν άλλες αντίστοιχες τραγωδίες.

«Ο Ατλαντικός δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι το νεκροταφείο της Αφρικής», τόνισε ο Κλαβίχο στο Χ. «Δεν μπορούν να συνεχίσουν να γυρνούν την πλάτη σε αυτό το ανθρωπιστικό δράμα», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η επικεφαλής της Walking Borders Έλενα Μαλένο σημείωσε στο Χ ότι 44 από τους μετανάστες που πνίγηκαν κατάγονταν από το Πακιστάν.

«Πέρασαν 13 ημέρες αγωνίας στη θάλασσα χωρίς κανείς να πάει να τους σώσει», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

