Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής κατέβασε σήμερα μια κάμερα σε βάθος μεγαλύτερο του 1,5 χιλιομέτρου σε ένα παράνομο χρυσωρυχείο -όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 78 μεταλλωρύχοι- για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ακόμη εκεί επιζώντες ή πτώματα έπειτα από πολύμηνη πολιορκία των αρχών.

Τα πτώματα και 246 επιζώντες, κάποιοι εκ των οποίων αδυνατισμένοι και αποπροσανατολισμένοι, μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια σε διάστημα τριών ημερών στο πλαίσιο επιχείρισης διάσωσης που διέταξε δικαστήριο.

Η αστυνομία είχε διακόψει την παροχή προμηθειών τροφής και νερού μετά τον Αύγουστο στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε απαραίτητη πάταξη της παράνομης εξόρυξης.

Η πολιορκία του ορυχείου κοντά στο Στίλφοντεϊν, νοτιοδυτικά του Γιοχάνσεμπουργκ, είναι μια από τις πιο πολυαίμακτες εναντίον παράνομων μεταλλωρύχων στην πρόσφατη ιστορία της Νότιας Αφρικής.

Τα συνδικάτα έχουν χαρακτηρίσει την τακτική της κυβέρνησης "φρικτή" κατηγορώντας την ότι επιτρέπει στην αστυνομία να υποβάλει σε ασιτία μέχρι θανάτου απελπισμένους ανθρώπους που προσπαθούν να ζήσουν.

The death toll of illegal miners at an abandoned gold mine in South Africa rose to 78 https://t.co/leGcKMbXFS pic.twitter.com/e93X0C1fqK — Anadolu English (@anadoluagency) January 16, 2025

Μόνο δύο από τα 78 πτώματα έχουν μέχρι στιγμής αναγνωριστεί γιατί πολλοί από τους παράνομους μεταλλωρύχους δεν είχαν έγγραφα και κάποια από τα πτώματα βρίσκονταν σε αποσύνθεση, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ατλέντα Μάτε.

Εθελοντές που είχαν μεταβεί στο ορυχείο είπαν χθες στην αστυνομία ότι, αφού επιθεώρησαν τον χώρο, δεν είδαν κάποιον ζωντανό ή νεκρό στις στοές του.

Σήμερα η αστυνομία δεσμεύτηκε να κάνει την ίδια έρευνα κατεβάζοντας τον κυλινδρικό μεταλλικό κλωβό που χρησιμοποίησε για να ανασύρει επιζώντες και πτώματα.

«Λάβαμε αυτή την απόφαση να κατεβάσουμε τον κλωβό ξανά σήμερα το πρωί για να δούμε αν αληθεύει αυτό που μας λένε οι εθελοντές», είπε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους.

Καθώς αυξανόταν ο αριθμός των νεκρών, αυξανόταν παράλληλα και η κριτική εναντίον των αρχών, παρότι η κυβέρνηση υπερασπίστηκε τις ενέργειές της ως απαραίτητες για την προστασία της οικονομίας και την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Ο υπουργός Ορυχείων έχει πει ότι το παράνομο εμπόριο πολύτιμων μετάλλων κόστισε πέρυσι στη Νότια Αφρική περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μάτε είπε ότι η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει τους υπεύθυνους πίσω από την παράνομη εξόρυξη στο Στίλφοντεϊν και ελπίζει να πραγματοποιηθούν σύντομα συλλήψεις.

«Κλείστε την τρύπα»

Η παράνομη εξόρυξη είναι συνηθισμένη σε τμήματα της πλούσιας σε χρυσό Νότιας Αφρικής. Συνήθως παράνομοι μεταλλωρύχοι γνωστοί ως zama zamas ( έκφραση των Ζουλού που σημαίνει "αυτοί που δράττονται της ευκαιρίας") πηγαίνουν σε εγκαταλειμμένα από τους νόμιμους μεταλλωρύχους ορυχεία και επιδιώκουν να εξορύξουν ό,τι τυχόν έχει μείνει εκεί. Κάποιοι από αυτούς ελέγχονται από βίαιες εγκληματικές συμμορίες.

Ο Μάτε είπε ότι δεν θα κάνει πίσω η κυβέρνηση στην επιχείρηση με την ονομασία «Κλείστε την Τρύπα» για την εξάρθρωση της παράνομης εξόρυξης.

Από τους 246 επιζώντες που ανασύρθηκαν από την Δευτέρα ως την Τετάρτη, οι 9 μεταφέρθηκαν υπό αστυνομική φρούρηση στο νοσοκομείο, πρόσθεσε ο Μάτε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

