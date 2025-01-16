Απολύτως αβάσιμες χαρακτήρισε το Κρεμλίνο τις κατηγορίες στις οποίες προέβη εχθές ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ότι η Ρωσία σχεδίαζε «τρομοκρατικές ενέργειες» σε αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός προχώρησε στη σοκαριστική αυτή κατηγορία την Τετάρτη, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Βαρσοβία, αναφερόμενος προφανώς στις εκρήξεις δεμάτων που σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις logistics στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Reuters. Δυτικοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι οι εν λόγω επιθέσεις ήταν δοκιμές ενός ευρύτερου σχεδίου του Κρεμλίνου να τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς σε εμπορικές πτήσεις με προορισμό τις ΗΠΑ.

«Μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω ότι η Ρωσία σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες σε αεροπορικές εταιρείες, όχι μόνο εναντίον της Πολωνίας αλλά και εναντίον αντίστοιχων εταιρειών σε όλο τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τουσκ εχθές.

«Πρόκειται για απολύτως ανυπόστατους ισχυρισμούς κατά της Ρωσίας», απάντησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους σχετικά με τις κατηγορίες του Τουσκ.

«Η Πολωνία είναι γνωστή για τέτοιες κατηγορίες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.



Πηγή: skai.gr

