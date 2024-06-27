Οι υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ, θα διασταυρώσουν σε λίγες ώρες τα ξίφη τους στο πρώτο ντιμπέιτ ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, το οποίο θα φιλοξενήσει το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ θα γίνει ντιμπέιτ μεταξύ ενός εν ενεργεία προέδρου και ενός πρώην προέδρου.

Το ντιμπέιτ θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ της Πέμπτης (04:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ελλάδα) και θα διαρκέσει 90 λεπτά. Θα συντονιστεί από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους Τζέικ Τάπερ και Ντάνα Μπας και θα διεξαχθεί στα κεντρικά στούντιο του CNN στην Ατλάντα.

Όροι και κανόνες

Αυτό το ντιμπέιτ σπάει την παράδοση των προηγούμενων με ένα νέο σύνολο κανόνων. Συνήθως, τα προεδρικά ντιμπέιτ γίνονταν μπροστά σε ζωντανό κοινό, συχνά σε ένα κολέγιο ή σε πανεπιστημιούπολη.

Αυτήν τη φορά οι δύο υποψήφιοι ζήτησαν να μην συμμετάσχει κοινό στο ντιμπέιτ για να αποφευχθούν χειροκροτήματα και αποδοκιμασίες, ενώ συμφώνησαν σε μια σειρά από κανόνες. Συγκεκριμένα, συμφώνησαν το μικρόφωνο του υποψηφίου που δεν έχει τον λόγο να μένει κλειστό, προκειμένου να μην διακόπτει. Επίσης, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν γραπτές σημειώσεις. Θα λάβουν στυλό και χαρτί, καθώς και ένα μπουκάλι νερό.

Έχει οριστεί να γίνουν δύο διαφημιστικά διαλείμματα. Οι υποψήφιοι θα έχουν δύο λεπτά για να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση, ενώ στα διαλείμματα δεν θα μπορούν να μιλούν στους συμβούλους και στα επιτελεία τους.

Με ρίψη κέρματος καθορίστηκαν οι θέσεις στο βάθρο και η σειρά των τελικών δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Μπάιντεν θα βρίσκεται στο βάθρο στα δεξιά, ενώ η ομάδα του Τραμπ θα κάνει την τελική δήλωση στη λήξη της βραδιάς.

Τα βαρίδια

Το ντιμπέιτ έρχεται περίπου ένα μήνα μετά από την πρωτοφανή στα χρονικά καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάστηκε για εγκλήματα σε βαθμό κακουργήματος. Στις 11 Ιουλίου αναμένεται μάλιστα και η ανακοίνωση της ποινής του από τον δικαστή Μέρτσαν του Μανχάταν για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς.

Από την άλλη πλευρά, ο γιος του Μπάιντεν, Χάντερ, κρίθηκε ένοχος στο Ντέλαγουερ για παράνομη αγορά όπλου αφότου απέκρυψε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών. Είναι το πρώτο τέκνο Προέδρου εν ενεργεία, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο γιος του Προέδρου των ΗΠΑ θα δικαστεί ξανά τον Σεπτέμβριο, στην Καλιφόρνια για φοροδιαφυγή. Η υπόθεση θα υπενθυμίσει στους ψηφοφόρους τον εξαιρετικά προσοδοφόρο ρόλο του Χάντερ στο διοικητικό συμβούλιο μιας ουκρανικής εταιρείας φυσικού αερίου, ωστόσο Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι «οι πολιτικές συνέπειες της καταδίκης του Χάντερ Μπάιντεν στην εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου δεν θα είναι σημαντικές».

Ο Μπάιντεν, που υστερεί έναντι του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις, αναμένεται να κληθεί να σχολιάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με την ηλικία του και την ικανότητά του να υπηρετήσει για δεύτερη τετραετία. Στα 81 του χρόνια, είναι ο γηραιότερος Πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ και αν εκλεγεί για δεύτερη θητεία, θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο σε ηλικία 86 ετών. Ο 78χρονος Τραμπ έχει επανειλημμένως επικρίνει τον Μπάιντεν με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, τονίζοντας ότι είναι «διανοητικά ακατάλληλος» για Πρόεδρος, αλλά και πως πρέπει να περάσει τεστ γνωστικών ικανοτήτων.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, σχετικά με τα πολιτικά θέματα, οι υποψήφιοι αναμένεται ότι θα συζητήσουν την κατάσταση της οικονομίας, της μεταναστευτικής πολιτικής, των αμβλώσεων και της δημοκρατίας στης χώρα. Είναι επίσης πολύ πιθανό οι υποψήφιοι να αναφερθούν και στην εξωτερική πολιτική, δεδομένου ότι οι ψηφοφόροι παραμένουν διχασμένοι για το αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να στέλνουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και το Ισραήλ.

Ο Μπάιντεν εκτιμάται επίσης ότι θα επιτεθεί λεκτικά στον Τραμπ για πράξεις του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του στην εξέγερση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, είναι η γλώσσα του σώματος και οι φυσικές αντοχές του. Να δείξει -όπως λένε- ότι η ηλικία του δεν αποτελεί ζήτημα για την επανεκλογή του.

Στο επιτελείο του Δημοκρατικού προέδρου είναι σίγουροι ότι ο Τραμπ θα επιτεθεί στην οικογένεια Μπάιντεν, ειδικά στον Χάντερ και γι' αυτόν τον λόγο ο Τζο Μπάιντεν προετοιμάζεται πυρετωδώς εδώ και μέρες στο Καμπ Ντέιβιντ.

Το ηγετικό στέλεχος της εκστρατείας Μπάιντεν που βοηθά τον Πρόεδρο να προετοιμαστεί είναι ο Ρον Κλέιν, ο οποίος στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως προσωπάρχης στον Λευκό Οίκο και είναι ο ίδιος που επιμελήθηκε την προετοιμασία της ομιλίας του Μπάιντεν για την Κατάσταση του Έθνους τον περασμένο Μάρτιο. Σημειώνεται ότι ο Κλέιν έχει «προπονήσει» για προεδρικό ντιμπέιτ τον Αλ Γκορ, τον Μπαράκ Ομπάμα και την Χίλαρι Κλίντον.

Εν τω μεταξύ, στο «στρατόπεδο» του Τραμπ ακολουθείται μια πιο χαλαρή προσέγγιση στην προετοιμασία του ντιμπέιτ σε σχέση με το 2020. Ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποίησε σειρά από συναντήσεις με Αμερικανούς γερουσιαστές και συμβούλους, κυρίως στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, για να συζητήσει σχετικά με τα πολιτικά ζητήματα που θα επιδιώξει να προβάλει στο ντιμπέιτ.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι γερουσιαστές των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και ο Στίβεν Μίλερ, ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, γνωστός για τη σκληρή του στάση στο μεταναστευτικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πηγές, έχει αναβαθμιστεί και σε ενδεχόμενη νίκη Τραμπ στις εκλογές θα αναλάβει κρίσιμη θέση.

Οι βοηθοί του Τραμπ ισχυρίζονται ότι θα επιδιώξει να αναγκάσει τον Μπάιντεν να «λογοδοτήσει» για τα λάθη της κυβέρνησής του όσον αφορά τη μετανάστευση και τον πληθωρισμό, καθώς και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο Τραμπ φέρεται να βλέπει το ντιμπέιτ σαν ένα απλό σόου. Στόχος του πρώην προέδρου είναι να κερδίσει τις εντυπώσεις και να πείσει τους Αμερικανούς ότι μια δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη, ενώ δεν τον ενδιαφέρει και πολύ να συζητήσει τα σημαντικά θέματα. «Στον Τραμπ αρκεί να κάνει εντύπωση», αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πάντως, όσον αφορά τη δυναμική των δημοσκοπήσεων έως τώρα, η καταδίκη του Τραμπ οδήγησε μόνο σε οριακές διακυμάνσεις, ενώ η καταδίκη του γιου του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ, έχει ήδη βρεθεί στο περιθώριο της επικαιρότητας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περισσότεροι ψηφοφόροι εμπιστεύονται τον Τραμπ παρά τον Μπάιντεν στα κορυφαία θέματα που τους απασχολούν, δίνοντας επικοινωνιακό προβάδισμα στον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα την επιλογή του για υποψήφιο αντιπρόεδρο. Θα υπάρξει επίσης ντιμπέιτ μεταξύ υποψήφιων αντιπροέδρων, η ημερομηνία του οποίου δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά η νυν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις συμφώνησε να διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου ή στις 13 Αυγούστου.

Το επόμενο ντιμπέιτ μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.