Ένα «success story» στον Βορρά... Σύμφωνα με έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή και δημοσιεύει το CNN, η οικονομία της Ισλανδίας ξεπερνά τις επιδόσεις των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών μετά την καθιέρωση σε εθνικό επίπεδο μιας μικρότερης εβδομάδας εργασίας – και χωρίς απώλεια μισθών.

Μεταξύ 2020 και 2022, το 51% των εργαζομένων στη χώρα αποδέχθηκε την προσφορά για λιγότερες ώρες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της τετραήμερης εργασίας, σύμφωνα με δύο δεξαμενές σκέψης, προσθέτοντας μάλιστα ότι το ποσοστό είναι πιθανό να είναι ακόμη υψηλότερο σήμερα.



Πέρυσι, η Ισλανδία σημείωσε ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και το ποσοστό ανεργίας της είναι ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, σημείωσε το Ινστιτούτο Αυτονομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισλανδική Ένωση για την Αειφορία και τη Δημοκρατία (Alda).



«Αυτή η μελέτη δείχνει ένα ‘’success story’’ (ιστορία επιτυχίας): οι λιγότερες ώρες εργασίας έχουν διαδοθεί ευρέως στην Ισλανδία… και η οικονομία είναι ισχυρή σε μια σειρά από δείκτες», δήλωσε ο Γκούντμουντούρ Χάραλντσον, ερευνητής στην Alda.



Σε δύο μεγάλες έρευνες μεταξύ 2015 και 2019, οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα στην Ισλανδία εργάζονταν 35 με 36 ώρες την εβδομάδα, χωρίς μείωση των αποδοχών τους. Πολλοί συμμετέχοντες προηγουμένως εργάζονταν 40 ώρες την εβδομάδα.



Οι δοκιμές αφορούσαν 2.500 άτομα - περισσότερο από το 1% του ενεργού πληθυσμού της Ισλανδίας εκείνη την εποχή - και είχαν ως στόχο τη διατήρηση ή την αύξηση της παραγωγικότητας με παράλληλη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η παραγωγικότητα παρέμεινε η ίδια, ή βελτιώθηκε στους περισσότερους χώρους εργασίας, ενώ η ευημερία των εργαζομένων αυξήθηκε «δραματικά» με μια σειρά μέτρων, από τη μείωση του αντιληπτού άγχους και της πλήρους εξουθένωσης (burn out) έως την εύρεση ισορροπίας μεταξύ υγείας και επαγγελματικής ζωής.



Μετά τις δοκιμές, τα ισλανδικά συνδικάτα διαπραγματεύτηκαν μειώσεις των ωρών εργασίας για δεκάδες χιλιάδες μέλη τους σε όλη τη χώρα.

Οικονομική ζωτικότητα

Το 2023, η οικονομία της Ισλανδίας αναπτύχθηκε κατά 5%, ρυθμός ανάπτυξης δεύτερος μετά από αυτόν της Μάλτας μεταξύ των πλούσιων ευρωπαϊκών οικονομιών, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Παγκόσμιας Οικονομικής Προοπτικής (World Economic Outlook) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Αυτή είναι επίδοση πολύ υψηλότερη από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της χώρας σχεδόν 2% τη δεκαετία μεταξύ 2006 και 2015.



Ωστόσο, το ΔΝΤ προβλέπει σημαντικά πιο αργή ανάπτυξη στην Ισλανδία φέτος και το επόμενο έτος.



«Η ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί... το 2024 λόγω της περαιτέρω άμβλυνσης της εγχώριας ζήτησης και της επιβράδυνσης της ανάπτυξης στις τουριστικές δαπάνες», ανέφερε ο οργανισμός για την ισλανδική οικονομία που εξαρτάται από τον τουρισμό σε αξιολόγησή του τον Ιούλιο.



Το χαμηλό ποσοστό ανεργίας της Ισλανδίας είναι «ισχυρός δείκτης της ζωτικότητας της οικονομίας», δήλωσαν επίσης το Ινστιτούτο Autonomy και η Alda. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το ποσοστό αυτό ήταν 3,4% πέρυσι, λίγο περισσότερο από το ήμισυ του μέσου όρου για τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. Ο οργανισμός αναμένει ότι θα σημειώσει ελαφρά άνοδο στο 3,8% φέτος και το επόμενο έτος.



Σημειώνεται ότι έχουν γίνει πολλά πειράματα με την τετραήμερη εργασία σε όλο τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει μια επιτυχημένη δοκιμή το 2022 σε 33 εταιρείες, με την πλειονότητά τους να εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιρλανδία.



Πηγή: skai.gr

