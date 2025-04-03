Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν σήμερα από μια διεθνή ομάδα αρμόδια για τη συλλογή αποδείξεων για ενδεχόμενα ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο διευθυντής του ιδρύματος που τη φιλοξενεί.

Στο Διεθνές Κέντρο για τη δίωξη του εγκλήματος της επίθεσης κατά της Ουκρανίας (ICPA) μετέχουν ερευνητές από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, υπό την αιγίδα δικαστικού οργάνου της ΕΕ, του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust).

Ο πρόεδρος του Eurojust Μίχαελ Σμιντ δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Χάγη: «Πριν από μερικές εβδομάδες (οι Ηνωμένες Πολιτείες) ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν δυστυχώς λόγω αλλαγής προτεραιοτήτων στο υπουργείο Δικαιοσύνης» των ΗΠΑ.

«Λυπούμαστε ασφαλώς γι αυτό, αλλά ταυτόχρονα, συνεχίζουμε προφανώς να συνεργαζόμαστε με τους συμμετέχοντες» που ανήκουν ακόμη στην ομάδα, πρόσθεσε ο Σμιντ.

Φέτος τον Ιανουάριο, το ICPA είχε συλλέξει περίπου 3.700 αποδεικτικά στοιχεία από 16 χώρες και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενες απαγγελίες κατηγοριών για εγκλήματα πολέμου εναντίον των Ρώσων στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν την ομάδα οικονομικά και παρέχοντας αποδείξεις για τη βάση δεδομένων της. Συγκεκριμένα κατέβαλαν ένα εκατομμύριο δολάρια τον Νοέμβριο του 2023.

Ο Σμιντ εκτίμησε ότι το οικονομικό κόστος θα πρέπει να καλυφθεί από πόρους της ΕΕ και εξέφρασε την ελπίδα ότι τα άλλα συνεισφέροντα μέλη θα αναλάβουν τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί στο μέλλον», παραδέχτηκε ο Σμιντ αλλά «πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

