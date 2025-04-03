Τραμπ: Δικαστικά έξοδα ύψους 741.000 ευρώ για αγωγή που κατέθεσε σε βάρος πρώην κατασκόπου

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου καταδίκασε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταβάλει περισσότερες από 625.000 στερλίνες (741.000 ευρώ) ως δικαστικά έξοδα, αφού απέρριψε την αγωγή του εναντίον ενός Βρετανού πρώην κατασκόπου.

Μια έρευνα του τελευταίου για τις υποτιθέμενες σχέσεις του Τραμπ με τη Ρωσία προκάλεσε πολιτική θύελλα το 2017.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσέφυγε στη βρετανική δικαιοσύνη πέντε χρόνια αργότερα, το 2022, επικαλούμενος τον νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η αγωγή του στρεφόταν εναντίον της ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών Orbis Business Intelligence, την οποία ίδρυσε ο πρώην πράκτορας της βρετανικής MI6 Κρίστοφερ Στιλ. Η έρευνα του Στιλ για τον Τραμπ είχε ζητηθεί από τους Δημοκρατικούς κατά την προεκλογική περίοδο για τις προεδρικές εκλογές του 2016 και στην έκθεση που παρέδωσε είχε συμπεριλάβει μη επαληθευμένες πληροφορίες, όπως την ύπαρξη ενός ερωτικού βίντεο.

Ο Τραμπ ζητούσε αποζημίωση για ηθική βλάβη, με αφορμή δύο σημειώσεις της έκθεσης που έκαναν λόγο για υποτιθέμενες ερωτικές συνευρέσεις του Τραμπ με ιερόδουλες στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα.

Πέρυσι, η βρετανική δικαιοσύνη απέρριψε τη μήνυση, με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε «πειστικός λόγος» που να δικαιολογεί τη διεξαγωγή δίκης. Η δικαστής Κάρεν Στάιν έκρινε ότι ο Τραμπ δεν ήταν σε θέση «να υποβάλει μια βιώσιμη αγωγή που θα είχε πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας (…) και επέλεξε να αφήσει να περάσουν πολλά χρόνια». Θεώρησε επίσης ότι στόχος του ήταν κυρίως «να υπερασπιστεί τη φήμη του» μέσα από τη δίκη.

Ορισμένες από τις «ανακαλύψεις» του πρώην πράκτορα πυροδότησαν την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ σε βάρος του Τραμπ. Αφού ερεύνησε επί δύο χρόνια τις σχέσεις του Τραμπ με τη Ρωσία, ο Μιούλερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν αποδείξεις για ρωσική ανάμιξη στην προεκλογική εκστρατεία, όχι όμως και στοιχεία που να αποδεικνύουν την αθέμιτη σύμπραξη του επιτελείου του Τραμπ με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

