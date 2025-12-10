Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα που αφορούν την υγεία και τη ζωτικότητά του ως «στάση, ενδεχομένως ακόμα και προδοσία», στοχοποιώντας ιδιαίτερα τη γνωστή εφημερίδα New York Times.

Σε εκτενές μήνυμά του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε επίθεση κατά της εφημερίδας και άλλων μέσων ενημέρωσης, τα οποία, όπως υποστήριξε, αφήνουν υπονοούμενα ότι έχει μειωθεί ο ρυθμός του. Ο ίδιος τόνισε πως «οι New York Times και άλλοι γράφουν συνεχώς ψευδή άρθρα για να δυσφημήσουν και να μειώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ, ηλικίας σήμερα 79 ετών, είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκλεγμένος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. Υπογράμμισε πως «κανείς πρόεδρος δεν έχει ποτέ εργαστεί τόσο σκληρά όσο εγώ!» και ανέφερε ότι έχει υποβληθεί σε πολυήμερες, διεξοδικές ιατρικές εξετάσεις.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι έχει «διαπρέψει» σε γνωστικές εξετάσεις, στις οποίες, όπως σημείωσε, κανένας από τους προκατόχους του δεν είχε εξεταστεί.

Αφορμή για τις δηλώσεις του στάθηκε πρόσφατο άρθρο των New York Times, το οποίο ανέφερε πως το καθημερινό πρόγραμμα του Τραμπ είναι πλέον λιγότερο φορτωμένο σε σχέση με την πρώτη του θητεία και ότι φαίνεται να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων. Ο ίδιος απάντησε πως «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτήν την πόλη θα ήταν οι New York Times να σταματήσουν να κυκλοφορούν».

Η εκπρόσωπος Τύπου της εφημερίδας, Νικόλ Τέιλορ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως «οι Αμερικάνοι έχουν δικαίωμα σε μια εις βάθος δημοσιογραφία και σε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την υγεία των αξιωματούχων που εκλέγουν». Συμπλήρωσε επίσης ότι ο Τραμπ είχε επαινέσει παλαιότερα τη δουλειά της εφημερίδας για θέματα υγείας των προκατόχων του και πως επιδεικνύεται το ίδιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και για εκείνον.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ είχε επανειλημμένα κατηγορήσει τον Δημοκρατικό αντίπαλό του, Τζο Μπάιντεν, για προβλήματα υγείας, ισχυριζόμενος πως πάσχει από άνοια. Ακόμη και σε πρόσφατη συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, αποκάλεσε τον Μπάιντεν «κοιμισμένο» σε ομιλία που διήρκησε πάνω από μία ώρα.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι «όταν θα κόψω ταχύτητα, θα το γνωρίζω, όμως αυτό δεν είναι επί του παρόντος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

