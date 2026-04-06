Ιρανικές πρεσβείες ανά τον κόσμο δημοσίευσαν στο X επικριτικές και ειρωνικές απαντήσεις στην γεμάτη βωμολοχίες προειδοποίηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σχετικά με το Στενό του Ορμούζ.

«Η Τρίτη θα είναι η "Ημέρα των Ηλεκτροπαραγωγικών Σταθμών" και η "Ημέρα των Γεφυρών", όλα μαζί σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γ@μημένο το Στενό, τρελά καθάρματα, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — ΘΑ ΔΕΙΤΕ!» ανάρτησε ο Τραμπ στο Truth Social το πρωί της Κυριακής.

Αργότερα φάνηκε να θέτει μια νέα προθεσμία, γράφοντας: «Τρίτη, 8:00 μ.μ. Ώρα Ανατολικής Ακτής!».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τι δήλωσαν κάποιες από αυτές:

Η πρεσβεία του Ιράν στη Βουλγαρία: «Ηρέμησε, τίγρη. Κράτα την ψυχραιμία σου».

Η πρεσβεία του Ιράν στην Αυστρία: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ξεπέσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο ικεσίας, αναμεμειγμένο με πικρή, κούφια αγένεια και απειλές. Η απόγνωση είναι σχεδόν απτή, στάζει από κάθε συλλαβή - ειδικά από τις τυχαία εκτοξευόμενες βρισιές», σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίθεση σε μη στρατιωτικές υποδομές αποτελεί έγκλημα πολέμου. Πρόσθεσε: «Μια επιπλέον προειδοποίηση: προστατέψτε όλους τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών από την έκθεση στη ρητορική του».

Η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο: Παρέθεσε την κοινή παροιμία: «Είναι καλύτερο να κρατάς το στόμα σου κλειστό και να αφήνεις τους ανθρώπους να νομίζουν ότι είσαι ανόητος, παρά να το ανοίγεις και να αφαιρείς κάθε αμφιβολία». Ανέφερε επίσης ότι η απειλή του Τραμπ ήταν «σημάδι αδυναμίας και ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ».

Η πρεσβεία του Ιράν στη Ζιμπάμπουε: Δημοσίευσε μια λίστα με παραδείγματα «προεδρικής ευπρέπειας», η οποία περιλάμβανε τον «σεβασμό και τη συγκρατημένη γλώσσα στις δημόσιες δηλώσεις».

Η πρεσβεία του Ιράν στην Ινδία: «Οι βρισιές και οι προσβολές είναι ο τρόπος που συμπεριφέρονται τα κακομαθημένα παιδιά που δεν ξέρουν να χάνουν. Συνέλθε, γέρο!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.