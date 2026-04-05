Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Τραμπ απειλεί με «κόλαση» το Ιράν - «Ανοίξτε το Στενό, ρε τρελοί μπάσταρδοι»

«Η Τρίτη θα είναι hμέρα εργοστασίων ηλεκτρικής ενέργειας και ημέρα γεφυρών, όλα μαζί σε ένα, στο Ιράν», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη, απειλώντας με επιθέσεις σε εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν, αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, με ανάρτηση στο Truth Social, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

«Η Τρίτη θα είναι Ημέρα Εργοστασίων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ημέρα Γεφυρών, όλα μαζί σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γαμημένο Στενό, ρε τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση - ΑΠΛΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ», γράφει ο πρόεδρος.
 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Στενά του Ορμούζ
110 0 Bookmark