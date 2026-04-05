Ο Τραμπ απειλεί με «κόλαση» το Ιράν - «Ανοίξτε το Στενό, ρε τρελοί μπάσταρδοι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη, απειλώντας με επιθέσεις σε εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν, αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, με ανάρτηση στο Truth Social, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

«Η Τρίτη θα είναι Ημέρα Εργοστασίων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ημέρα Γεφυρών, όλα μαζί σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γαμημένο Στενό, ρε τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση - ΑΠΛΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ», γράφει ο πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

