Ανοδικά το πετρέλαιο μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προς το Ιράν ότι θα καταστρέψει κρίσιμες υποδομές της χώρας εάν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, πριν περιορίσουν τα κέρδη τους στη συνέχεια εν μέσω αναφορών για συνομιλίες των δύο πλευρών για πιθανή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του γεμάτη ύβρεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει μέχρι την Τρίτη την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό.

Η τιμή του πετρελαίου Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, ανέβηκε πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,16%, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 1,86% στα 113,62 δολάρια το βαρέλι.

Στη συνέχεια ωστόσο, και μετά το δημοσίευμα του Axios ότι διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς και σε χώρες της περιοχής, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου περιόρισαν τα κέρδη τους.

Αυτήν την ώρα, η τιμή του συμβολαίου παράδοσης Ιουνίου για το Brent ενισχύεται κατά 0,78% στα 109,88 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού WTI παράδοσης Μαΐου σημειώνει μικρή άνοδο κατά 0,14% στα 111,72 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

