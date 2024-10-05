Reuters: Δίκτυο μισθοφόρων τρομοκρατών του Ιράν με παρουσία και στην Αθήνα

Καθώς η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ εντείνεται, η Τεχεράνη ταράζει τη Δύση με σχεδιαζόμενες ενέργειες εναντίον στόχων σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Reuters σε άρθρο του, στο οποίο -βασιζόμενο σε δικαστικά έγγραφα που ήρθαν σε γνώση του και σε δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων- αναφέρει ότι στόχος των πληρωμένων τρομοκρατών έγινε και εβραϊκό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από το Ιράν ένας Πακιστανός ονόματι Σαγιέντ Αμπάς στρατολόγησε παλιό γνωστό του που ζούσε στην Ελλάδα και τον καθοδήγησε για να δράσει, λένε οι ερευνητές σε έγγραφα που υποβλήθηκαν στις δικαστικές αρχές για την υπόθεση.

Ο Αμπάς είπε στην επαφή του ότι εργαζόταν για μια ομάδα που θα πλήρωνε περίπου 15.000 ευρώ για κάθε δολοφονία.

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων στο WhatsApp τον Ιανουάριο του 2023, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στα έγγραφα, οι δύο άνδρες συζήτησαν αν θα προχωρούσαν σε εμπρησμό ή έκρηξη στην επίθεση. Ο Αμπάς τόνισε την ανάγκη να προσκομιστούν αποδείξεις για τις απώλειες μετά το χτύπημα. «Υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες» που εμπλέκονται, είπε, χωρίς να κατονομάσει ονόματα. «Κάντε τη δουλειά με τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια για παράπονα από αυτές» έγραφε.

Τα έγγραφα που δεν είχαν δημοσιευθεί προηγουμένως περιλαμβάνουν εκατοντάδες σελίδες αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της ελληνικής προδικαστικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων μαρτύρων, καταθέσεων της αστυνομίας και μηνυμάτων στο WhatsApp. Υποτίθεται ότι δείχνουν πώς ο Αμπάς προετοίμαζε τον σύνδεσμό του, έναν λεπτοκαμωμένο Πακιστανό συμπατριώτη του ονόματι Σαγιέντ Ιρτάζα Χαιντέρ.

Οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν τον Χαιντέρ και έναν άλλο Πακιστανό πέρυσι, κάνοντας λόγο για «εξάρθρωση τρομοκρατικού δικτύου που καθοδηγούνταν από το εξωτερικό και σκόπευε να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες». Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Ο Χαιντέρ, που αφέθηκε ελεύθερος φέτος την άνοιξη με περιοριστικούς όρους, λέει ότι είναι αθώος. Σε συνέντευξή του, ο 28χρονος δήλωσε στο Reuters ότι έστειλε στον Αμπάς εικόνες του κτιρίου, αλλά σκόπιμα καθυστέρησε να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επίθεση, ελπίζοντας να πληρωθεί χωρίς να βλάψει κανέναν.

Η Μοσάντ, η οποία βοήθησε την ελληνική έρευνα, δήλωσε ότι η σχεδιαζόμενη επίθεση ενορχηστρώθηκε από το Ιράν ως μέρος ενός πολυεθνικού δικτύου που λειτουργούσε από το Ιράν. Η ισραηλινή κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση ή άλλες δραστηριότητες της Μοσάντ.

Μισθωμένοι δολοφόνοι

«Ορισμένες κυβερνήσεις είναι επιφυλακτικές στο να καταγγείλουν δημοσίως το Ιράν λόγω διπλωματικών σκοπιμοτήτων» δήλωσε ο Matthew Levitt, διευθυντής του αντιτρομοκρατικού προγράμματος στο think tank, Washington Institute for Near East Policy.

Ο διευθυντής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα δήλωσε πέρυσι ότι στη διάρκεια του 2023, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες συνεργάστηκαν με άλλες υπηρεσίες για να διαλύσουν 27 ομάδες που προσπάθησαν να οργανώσουν επιθέσεις στο εξωτερικό, οι οποίες ήταν καθοδηγούμενες από το Ιράν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρξαν τουλάχιστον πέντε υποθέσεις δολοφονίας ή απαγωγής που φέρονται να συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις αφορούσαν σχέδια δολοφονίας από πληρωμένους δολοφόνους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμπάς επικοινώνησε με τον Χάιντερ από το Ιράν το 2020. Ο Χαιντέρ ζούσε στην Ελλάδα ως μετανάστης χωρίς χαρτιά, σύμφωνα με τα αρχεία που είδε το Reuters. Ο Χάιντερ δήλωσε στο Reuters ότι οι δύο τους γνωρίζονταν από την πατρίδα τους. Και οι δύο προέρχονταν από την ίδια πόλη στην επαρχία Παντζάμπ, στο ανατολικό Πακιστάν. Και οι δύο είναι σιίτες μουσουλμάνοι, είπε στις ελληνικές αρχές.

Ο Χαιντέρ σπούδασε μηχανικός στο Πακιστάν και έφτασε στην Ελλάδα το 2019, δήλωσε στο Reuters. Εγκαταστάθηκε στη Ζακύνθο και έζησε σε μια πολυκατοικία με άλλους Πακιστανούς. Βρήκε δουλειά σε έναν ελαιώνα και έκανε κι άλλες εποχιακές δουλειές.

Ο Αμπάς καταγόταν επίσης από το Πακιστάν. Οι αρχές εκεί τον υποπτεύονται για την οργάνωση μιας απαγωγής και δολοφονίας τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με αστυνομικό αξιωματούχο που εργάζεται στην επαρχία Παντζάμπ.

Η ελληνική αστυνομία εντόπισε στα έγγραφα έναν λογαριασμό στο Instagram με το όνομα Shani Shah Sherazi, ο οποίος, όπως λένε, ανήκει στον Αμπάς. Η τελευταία ανάρτηση στον λογαριασμό έγινε στα μέσα Οκτωβρίου του 2021.

Ο Αμπάς, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, πέρασε οδικώς στο Ιράν τον Φεβρουάριο του 2022 και δεν έχει επιστρέψει, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών του Παντζάμπ.

Μετά την άφιξή του στο Ιράν ο Αμπάς στρατολόγησε τον Χάιντερ. Μέχρι τον Απρίλιο του 2022, οι δύο τους επικοινωνούσαν μέσω WhatsApp, σύμφωνα με την κατάθεση του Χαϊντέρ στον ανακριτή και τα μηνύματα που περιγράφονται λεπτομερώς στα νομικά έγγραφα.

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων στο WhatsApp τον Νοέμβριο του 2022, οι δύο άνδρες συζήτησαν στόχους και μεθόδους θανατηφόρων επιθέσεων. Ο Αμπάς είπε στον Χάιντερ να τονίσει σε άλλους δυνητικούς στρατολογημένους τι ήταν διατεθειμένη να πληρώσει η ομάδα: «Η αμοιβή ανά κεφάλι είναι πέντε εκατομμύρια ρουπίες» - περίπου 16.000 ευρώ εκείνη την εποχή.

Οι άνδρες συζητούσαν συχνά για τα χρήματα. Ο Χαιντέρ πίεζε τον Αμπάς να στείλει χρήματα, σύμφωνα με τα αρχεία του WhatsApp. Ο Αμπάς παραπονέθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 ότι δεν μπορούσε να πληρώσει το νοίκι του και έπρεπε να δανειστεί μετρητά. «Όταν τελειώσει η δουλειά, για το υπόλοιπο της ζωής μας, δεν θα θέλουμε ξανά χρήματα», έγραψε ο Αμπάς στον Χαιντέρ εκείνο το μήνα.

Σκηνοθετημένη δολοφονία

Προς τα τέλη του 2022, ο Αμπάς πίεσε τον Χάιντερ να στείλει εικόνες από το εστιατόριο Habad στην Αθήνας. Το διώροφο κτίριο, σε έναν παράδρομο σε πολυσύχναστο σημείο της πρωτεύουσας, στεγάζει το εβραϊκό κέντρο, το οποίο διαθέτει χώρο προσευχής και εστιατόριο Kosher.

Ο Χαιντέρ ζήτησε τη βοήθεια του τρίτου υπόπτου για να του παράσχει φωτογραφίες και βίντεο του κτιρίου τον Δεκέμβριο του 2022, όπως κατέθεσε ο άνδρας στον ανακριτή. Ο τρίτος ύποπτος είπε επίσης στις αρχές ότι δεν γνώριζε ότι το κτίριο ήταν εβραϊκό κέντρο. Ο τρίτος άνδρας είπε ότι αργότερα ο Χαιντέρ μετέφερε την πρόταση του Αμπάς να πληρώσει για τις δολοφονίες, οπότε εκείνος αρνήθηκε αμέσως.

Στις αρχές Ιανουαρίου του 2023, ο Χαιντέρ ταξίδεψε στην Αθήνα και κατέγραψε βίντεο από το Habad στην Αθήνα και τη γύρω περιοχή, όπως κατέθεσε. Προωθώντας το υλικό στον Αμπάς, ο Χαϊντέρ περιέγραψε την περιοχή ως γεμάτη καταστήματα και τουρίστες. Ο Αμπάς απάντησε λέγοντας «καλή δουλειά».

Οι μέθοδοί τους ήταν κατά καιρούς ερασιτεχνικές.

Ο Χαιντέρ σκηνοθέτησε μια ψεύτικη δολοφονία σε μια προφανή προσπάθεια να ξεγελάσει τον Αμπάς και τα αφεντικά του. Ενώ βρισκόταν στην Αθήνα, ο Χάιντερ έπεισε έναν άνδρα με καταγωγή από το Νεπάλ να παίξει το ρόλο του θύματος σε μια εικονική εκτέλεση, υποσχόμενος να τον πληρώσει 2.500 ευρώ, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Νεπαλέζου που περιέχεται στα έγγραφα. Ο Χάιντερ τον έντυσε με ρούχα λερωμένα με αίμα, όπως είπε, από σφαγμένη κατσίκα, και στη συνέχεια του είπε να ξαπλώσει στο πάτωμα και να κάνει τον νεκρό, ώστε ο Χάιντερ να τον βιντεοσκοπήσει, κατέθεσε ο άνδρας.

Πίεση

Μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2023, ο Αμπάς και ο Χαιντέρ είχαν επικεντρωθεί στο εστιατόριο Chabad of Athens, υποστηρίζουν οι ερευνητές στα έγγραφα με τον Αμπάς να προτείνει τον εμπρησμό του οικήματος, αναφέρουν τα μηνύματα.

«Ό,τι μπορείτε, κάντε το γρήγορα, δεν θα μου δοθεί πολύς χρόνος», έγραψε ο Αμπάς στις 9 Ιανουαρίου. «Θα γίνει, το υπόσχομαι», απάντησε ο Χαιντέρ.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι αρχές ανέλαβαν δράση. Ενεργώντας μετά από ανώνυμη πληροφορία, η ελληνική αστυνομία ερεύνησε το διαμέρισμα του Χαιντέρ και τον συνέλαβε για κατοχή πλαστών εγγράφων ταυτότητας. Οι εισαγγελείς τού απήγγειλαν κατηγορίες για τρομοκρατία τον επόμενο μήνα. Στην κατάθεσή του μετά τη σύλληψή του, ο Χαιντέρ περιέγραψε την ομάδα στην οποία τον στρατολόγησε ο Αμπάς ως μια μεγάλη αλλά ανώνυμη οργάνωση με έδρα το Ιράν.

