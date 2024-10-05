Βόρειο Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ λέει ότι στοχοθέτησε εταιρία στρατιωτικού εξοπλισμού

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε εταιρία αμυντικής βιομηχανίας κοντά στην πόλη Άκρα, στο βόρειο Ισραήλ - τελευταία επίθεση μετά την κλιμάκωση των ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο.
Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι οι μαχητές της εκτόξευσαν "ομοβροντία ρουκετών" κατά "επιχείρησης αμυντικής βιομηχανίας" στο βόρειο Ισραήλ, σχεδόν 20 χιλιόμετρα από την πόλη Άκρα.
