Βόρειο Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ λέει ότι στοχοθέτησε εταιρία στρατιωτικού εξοπλισμού

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε εταιρία αμυντικής βιομηχανίας κοντά στην πόλη Άκρα, στο βόρειο Ισραήλ - τελευταία επίθεση μετά την κλιμάκωση των ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο.

Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι οι μαχητές της εκτόξευσαν "ομοβροντία ρουκετών" κατά "επιχείρησης αμυντικής βιομηχανίας" στο βόρειο Ισραήλ, σχεδόν 20 χιλιόμετρα από την πόλη Άκρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.