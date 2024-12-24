Ένας Ιρανός μεγιστάνας πετρελαίου, ο οποίος κατάφερε να ενσωματωθεί αθόρυβα στην καρδιά του δυτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, βρίσκεται ανάμεσα σε μια ομάδα επιχειρηματιών που παραδίδουν όπλα μέσω της Κασπίας Θάλασσας στη Ρωσία, βοηθώντας έτσι τη Μόσχα στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg, ο Χοσείν Σαμχανί (Hossein Shamkhani), μέσω ενός δικτύου εταιρειών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Crios Shipping LLC με έδρα το Ντουμπάι, μετέφερε μεταξύ άλλων πυραύλους και εξαρτήματα για μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσω της Κασπίας Θάλασσας με τουλάχιστον δύο πλοία πέρυσι.

Οι πληροφορίες αυτές του πρακτορείου βασίζονται σε Αμερικανούς, Βρετανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς και άτομα με άμεση γνώση των συναλλαγών του.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πηγές αυτές, η Μόσχα πληρώνει για τα φορτία με τα όπλα, με φορτία πετρελαίου, μια πρακτική που άνθισε ιδίως μετά τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις σε Ρωσία και Ιράν.

Οι συναλλαγές αυτές, που εξυπηρετούν τη Ρωσία και την βοηθούν στον πόλεμο με την Ουκρανία, αντιπροσωπεύουν μια άλλη πλευρά ενός εκτεταμένου παγκόσμιου επιχειρηματικού δικτύου μέσω του οποίου έχει πλουτίσει ο Σαμχανί. Σημειώνεται πως ο πατέρας του ήταν ο μακροβιότερος υπουργός Άμυνας του Ιράν και παραμένει κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Μέσω των εταιρειών του ο Σαμχανί διαχειρίζεται περισσότερο από το 1/4 των παραδόσεων όπλων του Ιράν στη Ρωσία, σύμφωνα με άτομα που παρακολουθούν τις συναλλαγές αυτές.

Η αυτοκρατορία του περιλαμβάνει επίσης ένα αντισταθμιστικό κεφάλαιο (σσ. hedge fund) το οποίο διαχειρίζεται από γραφεία στο Λονδίνο, τη Γενεύη και τη Σιγκαπούρη, καθώς και μια εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων με έδρα το Ντουμπάι, η οποία συναλλάσσεται με δυτικές μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες.

Το Ιράν και η Ρωσία έχουν παραδεχτεί την ενισχυμένη αμυντική συνεργασία τους, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως, ενώ το διμερές εμπόριο όπλων εκθέτει τους συμμετέχοντες σε πιθανές κυρώσεις από τις δυτικές κυβερνήσεις, δεν είναι παράνομο.

«Απ' ό,τι καταλαβαίνω, το δίκτυο Σαμχανί συνδέεται με τα συμβόλαια μη επανδρωμένων αεροσκαφών για χρήση στην Ουκρανία», δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, ο οποίος σήμερα διευθύνει την ερευνητική ομάδα εξωτερικής πολιτικής Foundation for American Security and Freedom με έδρα την Ουάσινγκτον.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει για την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ της Ρωσίας και του Ιράν από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία. «Αυτή η εταιρική σχέση απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια και δείχνει πώς η επιρροή του Ιράν φτάνει πέρα από τη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Τα ταξίδια στην Κασπία

Από τα μέσα του 2023, αρκετά πλοία της Crios που προηγουμένως έκαναν διαδρομές κυρίως στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, ξαφνικά άλλαξαν ρότα και ξεκίνησαν διαδρομές στην Κασπία Θάλασσα. Έκτοτε πηγαινοέρχονται μεταξύ Ιράν και Ρωσίας, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Στα πλοία αυτά περιλαμβάνονται το Sea Castle (γνωστό και ως Tooka) και το Sea Anchor (γνωστό και ως Roja), αν και δεν είναι τα μόνα που κάνουν αυτή τη διαδρομή, όπως εκτιμάται.

Φέτος, και τα δύο πλοία πραγματοποίησαν τουλάχιστον πέντε ταξίδια από ιρανικά λιμάνια προς το Αστραχάν της Ρωσίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Το Sea Anchor και το Sea Castle είναι μικρά πλοία αλλά επαρκή για τη μεταφορά όπλων σε σύντομα ταξίδια στην Κασπία. Έχουν ικανότητα μεταφοράς 3.000 και 4.000 τόνων, δηλαδή περίπου το 1/100 αυτού που θα μπορούσαν να μεταφέρουν γιγαντιαία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που διακινούν αγαθά σε όλο τον κόσμο.

Το 108 μέτρων Sea Anchor ναυπηγήθηκε το 1984 στη Ρουμανία, ένα χρόνο μετά την κατασκευή του Sea Castle στην πρώην Σοβιετική Ένωση.

Μια βάση δεδομένων που διατηρεί η S&P Global δεν αναφέρει η χώρα στην οποία είναι νηολογημένα τα δύο πλοία. Τα αρχεία που συνέταξε η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Pole Star Global δείχνουν ότι και τα δύο έχουν χρησιμοποιήσει σημαίες από το Παλάου, ένα νησί του Ειρηνικού που βρίσκεται σε διεθνή μαύρη λίστα.

Η κρυφή αυτοκρατορία του Σαμχανί

Δεν είναι σαφές πόσα όπλα έχουν παραδοθεί από πλοία που ελέγχονται από το δίκτυο Σαμχανί καθώς δεν έχουν δηλωθεί επίσημα σαν φορτίο.

Η οικονομική αυτοκρατορία του Σαμχανί ελέγχει έναν στόλο με δεκάδες πλοία, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων και φορτηγών πλοίων, σύμφωνα με ανθρώπους με άμεση γνώση του θέματος.

Η Crios, η εταιρεία με κεντρικό ρόλο στις αποστολές στην Κασπία ιδρύθηκε στο Ντουμπάι τον Οκτώβριο του 2020, όπως προκύπτει από το ομοσπονδιακό μητρώο οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην ιστοσελίδα της, η Crios αναφέρει πως είναι μια διεθνής εταιρεία διαχείρισης πλοίων, αλλά δεν αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιοκτησία ή τη διαχείρισή της.

Εκτός από την Crios, ο Σαμχανί φέρεται να κατέχει (κρυφά) και τις Oceanlink Maritime DMCC και Koban Shipping LLC, λένε πηγές στο πρακτορείο.

Οι περισσότεροι υπάλληλοι αναφέρονται στον Σαμχανί απλά ως "H" ή "Hector", σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Crios έχει «στενή σχέση» με την Oceanlink και την Koban, οι οποίες λειτουργούν για λογαριασμό του Υπουργείου Εφοδιασμού Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Τάνενμπαουμ, πρώην υπάλληλο του Γραφείου Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, ο οποίος είναι ειδικός στην παρακολούθηση των αποστολών στην Κασπία και την ανάλυση της ιδιοκτησίας των πλοίων του λεγόμενου σκοτεινού στόλου.

Τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Oceanlink και ταυτοποίησαν 13 πλοία που διαχειρίζεται η εταιρεία, αλλά οι ποινές φαίνεται πως δεν είναι εύκολη υπόθεση.

«Η επιβολή κυρώσεων σε αυτά τα δίκτυα ανταλλαγής είναι πολύ πιο δύσκολη, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς την ιστορική κυριαρχία της Ρωσίας στην περιοχή», ανέφερε ο Μπενχάμ Μπεν Ταλέμπλου, ειδικός στην ιρανική ασφάλεια. «Ο βραχυπρόθεσμος στόχος θα πρέπει να είναι η έκθεση αυτών των δικτύων στο προσκήνιο», τονίζει.

