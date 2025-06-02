Δεν έχει τέλος ο πόνος και η οδύνη για την Παλαιστίνια γιατρό που συγκλόνισε τον πλανήτη με την είδηση πως έχασε τα 9 από τα 10 παιδιά από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα, στις 23 Μαΐου. Μετά τα παιδιά της, η Δρ Αλάα αλ-Νατζάρ θρηνεί και για τον σύζυγό της, ο οποίος κατέληξε μετά από πολυήμερη νοσηλεία, αφού τραυματίστηκε σοβαρά από την ίδια επίθεση.

Ο Χαμντί αλ-Νατζάρ, επίσης γιατρός, είχε αφήσει την σύζυγό του Δρ Αλάα αλ-Νατζάρ στο νοσοκομείο Nasser, όπου εργάζονταν και οι δύο. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, στη Χαν Γιουνίς, οι Ισραηλινοί το βομβάρδισαν. Εννέα παιδιά της οικογένειας πέθαναν και το 10ο τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και πέθανε το Σάββατο, όπως μεταδίδει το BBC.

Sad, sad news. Dr. Alaa al-Najjar’s husband, Dr. Hamdi al-Najjar, has just succumbed to his injuries. Dr. Hamdi al-Najjar died now along with his 9 children. pic.twitter.com/i3wBRaIPUo — Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) May 31, 2025

Η Αλάα και ο 11χρονος γιος τους Άνταμ, ο οποίος νοσηλεύεται, είναι οι μόνοι επιζώντες της οικογένειας.

Η Δρ Μιλένα Ανγκέλοβα – Τσι, μια Βουλγάρα γιατρός που εργάζεται στο νοσοκομείο Nasser, δήλωσε στο BBC την περασμένη εβδομάδα ότι ο Χαμντί υπέστη σημαντικά τραύματα στον εγκέφαλο, στους πνεύμονες, στο δεξί χέρι και στα νεφρά του κατά την επίθεση.

Για τον μικρό Άνταμ ανέφερε πως το αριστερό χέρι του «σχεδόν κρεμόταν. Ήταν γεμάτος τραύματα από θραύσματα και είχε σοβαρές αμυχές».

«Δεδομένου ότι και οι δύο γονείς του είναι γιατροί, φαινόταν ότι ανήκε στην προνομιούχα ομάδα μέσα στη Γάζα, αλλά καθώς τον βάλαμε στο χειρουργικό τραπέζι, ένιωθε πολύ μικρότερος από 11 ετών».

Η κυβέρνηση της Ιταλίας προσφέρθηκε την Πέμπτη να περιθάλψει τον Άνταμ μετά από έκκληση του θείου του, ο οποίος δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica ότι το νοσοκομείο Nasser δεν ήταν κατάλληλα εξοπλισμένο για να τον περιθάλψει.

Dr. Alaa al-Najjar who lost her nine children as she was at work at Nasser Hospital yesterday. pic.twitter.com/rpgMK5cH57 — Emelia (@vikingwarior20) May 24, 2025

«Πρέπει να μεταφερθεί αμέσως, σε ένα πραγματικό νοσοκομείο, εκτός της Λωρίδας της Γάζας. Εκλιπαρώ την ιταλική κυβέρνηση να κάνει κάτι, να τον πάρει, οι Ιταλοί να τον σώσουν», είπε ο θείος του παιδιού.

«Η ιταλική κυβέρνηση εξέφρασε την προθυμία της να μεταφέρει το σοβαρά τραυματισμένο αγόρι στην Ιταλία» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι μελετά το πώς μπορεί να γίνει.

