Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε απόψε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων τους στο Ιράν, καθώς εξετάζουν τον σταδιακό περιορισμό των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ωστόσο ότι νωρίτερα σήμερα, δήλωσε πως δεν επιθυμεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ «έχουν συντρίψει» τη χώρα.

Κάλεσε παράλληλα τις χώρες που χρησιμοποιούν το Στενό του Ορμούζ να αναλάβουν τη φύλαξη και την αστυνόμευσή του. «Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους στο Στενό του Ορμούζ, αλλά δεν θα χρειαστεί, από τη στιγμή που θα εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν», πρόσθεσε, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτή τη δήλωση σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Παρασκευή το βράδυ, αφότου μια νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου προκάλεσε πτώση της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Όπως σχολιάζει και το Associated Press, η δήλωση του Τραμπ φαίενται να έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση της κυβέρνησής του να στείλει περισσότερα στρατεύματα και πολεμικά πλοία στην περιοχή και να ζητήσει από το Κογκρέσο επιπλέον 200 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Στην ανάρτησή του, ο ένοικος του Λευκού Οίκου άφησε επίσης μια ασαφή εικόνα ως προς το αν οι ΗΠΑ θα επιβλέπουν τη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό του Στενού του Ορμούζ. Ο Τραμπ είχε δηλώσει αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται βοήθεια, ενώ παράλληλα παραπονέθηκε ότι άλλες χώρες δεν προσέφεραν βοήθεια.

Ο Τραμπ πρόσθεσε νέο στόχο στον πόλεμο με το Ιράν

Αν και η κυβέρνησή του υποστηρίζει εδώ και εβδομάδες ότι οι τέσσερις στόχοι της παραμένουν “αμετάβλητοι, σαφείς και συνεπείς” από την έναρξη της σύγκρουσης, ο Τραμπ πρόσθεσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν πέμπτο στόχο.

Οι τέσσερις στόχοι ήταν να εμποδιστεί η πορεία του Ιράν προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου, να αποτραπεί η παροχή όπλων σε μαχητικές ομάδες που ενεργούν ως αντιπρόσωποί του, να καταστραφεί ο ναυτικός του στόλος και να εξουδετερωθεί η ικανότητά του στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων.

Στην ανάρτησή του την Παρασκευή όμως, ο Τραμπ ανέφερε τα παραπάνω και πρόσθεσε και ένα πέμπτο: «Η προστασία, στο υψηλότερο επίπεδο, των συμμάχων μας στη Μέση Ανατολή», αναφερόμενους στους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε την ολοκλήρωση των μεγάλων στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή απέναντι στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν: (1) την πλήρη αποδυνάμωση της ιρανικής πυραυλικής ικανότητας, των εκτοξευτών και κάθε σχετικής υποδομής, (2) την καταστροφή της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν, (3) την εξουδετέρωση του ναυτικού και της αεροπορίας του, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών συστημάτων, (4) την αποτροπή, με κάθε τρόπο, της απόκτησης πυρηνικής ικανότητας και τη διασφάλιση ότι οι ΗΠΑ θα μπορούν να αντιδρούν άμεσα και αποφασιστικά σε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη και (5) την προστασία, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, των συμμάχων μας στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλων. Το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να επιτηρείται και να ελέγχεται, όπου χρειάζεται, από τα ίδια τα κράτη που το χρησιμοποιούν — οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το κάνουν. Εάν ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις σχετικές τους προσπάθειες, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο, εφόσον εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Είναι σημαντικό ότι θα πρόκειται για μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για εκείνες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Νωρίτερα, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα «καρφιά» κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «θα μπορούσε να μας βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά δεν έχουν το θάρρος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα επίσης ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ έχουν «κερδίσει» τον πόλεμο με το Ιράν.

«Νομίζω ότι έχουμε κερδίσει», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο. «Εξουδετερώσαμε το ναυτικό τους, την αεροπορία τους, τα αντιαεροπορικά τους, τα έχουμε καταστρέψει όλα».

«Κινούμαστε πλέον ελεύθερα», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το Ιράν συνεχίζει να «μπλοκάρει» το Στενό του Ορμούζ. «Αλλά από στρατιωτικής άποψης, έχουν τελειώσει».

Ακόμη, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Ισραήλ θα τερματίσει τον πόλεμο όταν το αποφασίσει η Ουάσιγκτον.

Αναφερόμενος στο κρίσιμο ζήτημα του ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «χρειάζεται μεγάλη βοήθεια», προσθέτοντας ωστόσο ότι «σε κάποιο σημείο θα ανοίξει μόνο του».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι απαιτείται «πολλή βοήθεια» για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ και ότι «θα ήταν καλό» να εμπλακούν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.