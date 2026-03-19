Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών για την ενίσχυση της στρατιωτικής εκστρατείας στη Μέση Ανατολή, καθώς ο στρατός προετοιμάζεται για τα πιθανά επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και πηγές με γνώση των σχεδίων.

Η κίνηση, όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, θα μπορούσε να αυξήσει τις επιλογές του Τραμπ, την ώρα που εξετάζει επέκταση των επιχειρήσεων, με τη σύγκρουση να βρίσκεται ήδη στην τρίτη εβδομάδα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης πετρελαιοφόρων μέσω του Στενού του Ορμούζ, μία αποστολή που θα βασίζεται κυρίως σε αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, αλλά ενδέχεται να απαιτήσει και την ανάπτυξη στρατευμάτων στις ιρανικές ακτές.

Παράλληλα, συζητείται το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ, από όπου διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το Ιράν μπορεί να πλήξει το νησί με πυραύλους και drones.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν στις 13 Μαρτίου πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί, ενώ ο Τραμπ έχει απειλήσει και με επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο έλεγχος του νησιού θα μπορούσε να θεωρηθεί καλύτερη επιλογή από την καταστροφή του, λόγω της σημασίας του για την ιρανική οικονομία.

Στα σενάρια περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη δυνάμεων για την ασφάλιση αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ωστόσο, οποιαδήποτε χρήση χερσαίων δυνάμεων, ακόμη και σε περιορισμένη κλίμακα, ενέχει σημαντικό πολιτικό κόστος για τον Τραμπ, δεδομένης της χαμηλής υποστήριξης της αμερικανικής κοινής γνώμης για τη σύγκρουση και των προεκλογικών του δεσμεύσεων να αποφύγει νέες εμπλοκές στη Μέση Ανατολή.

Πηγές αναφέρουν ότι δεν θεωρείται άμεση η ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, αρνήθηκαν ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αποστολή για την ασφάλιση των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου θα ήταν εξαιρετικά σύνθετη και επικίνδυνη, ακόμη και για ειδικές δυνάμεις.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για αποστολή χερσαίων δυνάμεων αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι».

Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος επικεντρώνεται στους στόχους της επιχείρησης «Epic Fury», που περιλαμβάνουν την καταστροφή της βαλλιστικής ικανότητας του Ιράν, την εξουδετέρωση του ναυτικού του, την αποδυνάμωση των περιφερειακών συμμάχων του και τη διασφάλιση ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν στέλνει στρατεύματα πουθενά», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αν επρόκειτο να το κάνει, δεν θα το ανακοίνωνε δημόσια.

Οι συζητήσεις λαμβάνουν χώρα ενώ ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του ιρανικού ναυτικού, των αποθεμάτων πυραύλων και drones και της αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Διοίκησης, η οποία διαθέτει 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα από 7.800 πλήγματα από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και έχουν καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές σε πάνω από 120 ιρανικά πλοία.

Οι απώλειες των ΗΠΑ

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι στόχοι του υπερβαίνουν την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων θα μπορούσε να διευρύνει τις επιλογές του, αλλά συνοδεύεται από υψηλό ρίσκο. Ακόμη και χωρίς άμεσες επιχειρήσεις εντός Ιράν, 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο και περίπου 200 έχουν τραυματιστεί, αν και οι περισσότεροι ελαφρά, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Ο Τραμπ, που επί χρόνια ασκούσε κριτική στους προκατόχους του για εμπλοκές σε πολέμους, είχε δεσμευθεί να κρατήσει τις ΗΠΑ εκτός νέων συγκρούσεων. Ωστόσο, πλέον δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων στο Ιράν.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια για τον έλεγχο του πυρηνικού υλικού του Ιράν, χωρίς να έχει ληφθεί κάποια απόφαση.

Ωστόσο σε μια κίνηση που έρχεται σε αντίθεση με τη γραμμή Τραμπ, σε γραπτή κατάθεση ενώπιον των νομοθετών την Τετάρτη, η Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, δήλωσε ότι το πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν είχε εξαλειφθεί από τις επιθέσεις του Ιουνίου και ότι οι είσοδοι στις υπόγειες εγκαταστάσεις είχαν «θαφτεί και σφραγιστεί με τσιμέντο».

Οι συζητήσεις για ενίσχυση των δυνάμεων δεν αφορούν στην άφιξη μιας αμφίβιας δύναμης με περισσότερους από 2.000 πεζοναύτες, αλλά πρόκειται για ξεχωριστό σχεδιασμό ανάπτυξης δυνάμεων. Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ χάνουν μέρος της επιχειρησιακής τους ισχύος λόγω της αποστολής του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στην Ελλάδα για συντήρηση μετά από πυρκαγιά.

Ο Τραμπ εμφανίζεται επίσης αμφίθυμος για το αν οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν τη διασφάλιση του Στενού του Ορμούζ. Αφού αρχικά πρότεινε συνοδεία πλοίων από το αμερικανικό ναυτικό, στη συνέχεια κάλεσε άλλες χώρες να αναλάβουν ρόλο, ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και την αποχώρηση των ΗΠΑ από την αποστολή.

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν “τελειώναμε” ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν, εμείς δεν το χρησιμοποιούμε, να είναι υπεύθυνες για το Στενό;», έγραψε ο Τραμπ την Τετάρτη στο Truth Social.



