Ιρανός Αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης: «Σκοπεύουμε να σκοτώσουμε τον Τραμπ»

Το Ιράν ανέπτυξε πύραυλο Κρουζ με δραστικό βεληνεκές 1.650 χιλιομέτρων, εξέλιξη που θα εντείνει την ανησυχία της Δύσης, η οποία καταγγέλλει ολοένα πιο έντονα τη χρήση ιρανικών UAVs από τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία και γενικότερα την υλική υποστήριξη της Τεχεράνης στη Μόσχα.

Παράλληλα ο , ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση του Ιράν επανέλαβε την απειλή πως το Ιράν θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του κορυφαίου αξιωματικού του Κάσεμ Σουλεϊμάνι, δηλώνοντας «επιδιώκουμε να σκοτώσουμε τον (πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ».

«Ο πύραυλος Κρουζ που αναπτύξαμε - με το όνομα Paveh - έχει βεληνεκές 1.650 χιλιομέτρων και προστέθηκε στο πυραυλικό οπλοστάσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», είπε ο Αμιραλί Χαζιζαντέχ.

Iran's state TV this evening aired what it said was the first footage of the IRGC's new cruise missile, Paveh. It has a range of 1,650 km. pic.twitter.com/iQcNRREAOu