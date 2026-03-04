Λογαριασμός
Αλμπανέζι: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» για τις «τυφλές» επιθέσεις του Ιράν

«Έχουμε κάνει έκκληση στο Ιράν να σταματήσει άμεσα αυτές τις τυφλές επιθέσεις», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας στο κοινοβούλιο

Αλμπανέζι

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» για τις επιθέσεις του Ιράν σε περιοχές αμάχων στη Μέση Ανατολή σε αντίποινα για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

«Έχουμε κάνει έκκληση στο Ιράν να σταματήσει άμεσα αυτές τις τυφλές επιθέσεις», δήλωσε ο Αλμπανέζι στο κοινοβούλιο.

Πηγή: skai.gr

