Φιλοευρωπαίοι εναντίον φιλορώσων και στη Γεωργία

Μετά την Ουκρανία και τη Μολδαβία, η Γεωργία αναδεικνύεται σε ένα ακόμη μέτωπο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο φιλοευρωπαϊκό και το φιλορωσικό πολιτικό «στρατόπεδο», κάτι που μάλλον αναμενόταν να συμβεί στις βουλευτικές εκλογές του Σαββάτου. Το φιλορωσικό κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών. Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, το κόμμα του πρωθυπουργού Ηρακλί Κομπαχίτζε συγκεντρώνει ποσοστό 54,08%. Από την άλλη πλευρά τα τέσσερα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί κυμαίνονται γύρω στο 38%. Απομένει να καταμετρηθούν οι ψήφοι των αποδήμων, που μάλλον δεν πρόκειται να αλλάξουν το τελικό αποτέλεσμα.



Όλα αυτά σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή. Η αντιπολίτευση δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα και υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με τη δική της καταμέτρηση, τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα έχουν ξεπεράσει το 50% των ψήφων και διαθέτουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η Τίνα Μποκουτσάβα από το «Ενωμένο Εθνικό Κίνημα» της αντιπολίτευσης λέει χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να δεχθούμε τα παραποιημένα αποτέλεσμα των εκλογών. Είμαστε σε επαφή και με άλλα κόμματα που υπερβαίνουν το όριο του 5% για την είσοδο στη Βουλή, ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα παραμείνουμε ενωμένοι στην απόρριψη του εκλογικού αποτελέσματος. Προσπαθούν να κλέψουν όχι τις ψήφους ενός κόμματος, αλλά το ευρωπαϊκό μέλλον της Γεωργίας».

«Συνταγματικό πραξικόπημα»;

Ανεξάρτητη χώρα από το 1991, η Γεωργία εξακολουθεί να ζει «στη σκιά» της Ρωσίας και να επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα. «Ανοιχτή πληγή» παραμένει η αυτονομία της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας, που είχε προκαλέσει εμπόλεμη σύρραξη με τη Ρωσία. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πολλοί Ρώσοι διέφυγαν στη Γεωργία για να αποφύγουν τη στράτευση, ενώ και οι ίδιοι οι Γεωργιανοί φοβούνται μία πιθανή επέκταση του πολέμου στο δικό τους μέτωπο.



Το 2023 η Γεωργία αναγνωρίστηκε ως υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα, αλλά «υπό προϋποθέσεις», που αφορούν κυρίως μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της χώρας. Έκτοτε η διαδικασία έχει παγώσει. Το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» ακολουθούσε παλαιότερα φιλοευρωπαϊκή πορεία, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει στροφή υπέρ της Ρωσίας. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τους κυβερνώντες ότι προσπαθούν να σύρουν ολόκληρη τη χώρα στο άρμα της Μόσχας.



Με έκδηλη αγανάκτηση ο Νίκα Γκβαράμια, επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Συνασπισμός για την Αλλαγή», δηλώνει χαρακτηριστικά: «Το 'Γεωργιανό Όνειρο' δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία. Έχει γίνει κλοπή στις εκλογές. Πρόκειται για σφετερισμό της εξουσίας με συνταγματικό πραξικόπημα, το οποίο δεν αποδεχόμαστε. Δεν είμαστε στη Ρωσία, ούτε στη Βενεζουέλα. Είμαστε στη Γεωργία…»

Ο «σοφός» λαός της Γεωργίας

Παρά ταύτα, το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» γιόρτασε τη νίκη του το βράδυ του Σαββάτου. Το παρών στους πανηγυρισμούς έδωσε ο ιδρυτής του κόμματος, ο δισεκατομμυριούχος (κάποιοι λένε: «ολιγάρχης») Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, ο οποίος όμως τον τελευταίο καιρό έχει παραχωρήσει τον «πρώτο ρόλο» στον κατά πολύ νεότερο Ηρακλί Κομπαχίτζε. «Ευχαριστούμε τον λαό της Γεωργίας, που διαθέτει εμπειρία και σοφία» λέει ο Κομπαχίτζε. «Αυτός είναι ο πρωτεργάτης της νίκης. Πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες προσήλθαν στις κάλπες για να στηρίξουν την ειρήνη».



Δεν θέλουν άραγε ειρήνη όσοι ψήφισαν την αντιπολίτευση; Η «αιχμή» του πρωθυπουργού Κομπαχίτζε αφορά προφανώς το μέτωπο της Ουκρανίας και την ενδεχόμενη εμπλοκή της Γεωργίας στη σύρραξη. Στο μεταξύ, η φιλοδυτική πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι καταγγέλλει «ανησυχητικές πράξεις βίας» στο περιθώριο της εκλογικής διαδικασίας. Είναι προφανές ότι η Ζουραμπισβίλι επιχειρεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε μία φιλορωσική πορεία, αν και δεν διαθέτει ουσιαστικές αρμοδιότητες, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Γεωργίας.



Στο μεταξύ η ομάδα δικηγόρων Gyla κάνει λόγο για παρατυπίες στις εκλογές του Σαββάτου και ιδιαίτερα για «πολυάριθμα περιστατικά πολλαπλής ψήφου». Ισχυρίζεται δηλαδή ότι συγκεκριμένα πρόσωπα ψήφισαν περισσότερες φορές την ίδια ημέρα. Με ενδιαφέρον αναμένεται τώρα η τοποθέτηση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), που είχε αποστείλει 500 παρατηρητές στις εκλογές της Γεωργίας. Εκτός απροόπτου η συνέντευξη τύπου του ΟΑΣΕ θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Κυριακής.

