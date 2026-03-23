Σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον Ισαάκ Χέρτσογκ «αδύναμο και αξιολύπητο» και κατηγορώντας τον ότι ήταν ψέμα η υπόσχεσή του να δώσει χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μου είπε πολλές φορές, περισσότερες από μία, ότι θα του έδινε χάρη, και μου είπε ψέματα» δήλωσε ο Τραμπ στο ισραηλινό Channel 14, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, προσθέτοντας ότι ο Χέρτσογκ «δεν είναι ηγέτης».

Υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη δίκη του Νετανιάχου για διαφθορά αποσπά την προσοχή από την πολεμική προσπάθεια.

«Ο Μπίμπι πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο, όχι σε ανοησίες», είπε.

US President Donald Trump heavily criticizes Israeli President Isaac Herzog for allegedly breaking a promise to pardon Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ⤵️



•'He told me many times, more than once, that he would pardon him, and he lied to me,' Trump tells Israel's… pic.twitter.com/XuiiFNlpI9 — Anadolu English (@anadoluagency) March 23, 2026

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα θέσει το ζήτημα. Στο παρελθόν είχε αποκαλέσει τον Χέρτσογκ «αδύναμο και άχρηστο άτομο» και τον κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί το θέμα της χάριτος ως πολιτικό μοχλό πίεσης.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ, λέγοντας ότι ο Χέρτσογκ δεν είχε ποτέ δώσει τέτοια υπόσχεση και ότι είχε ενημερώσει συμβούλους του Τραμπ πως θα εξέταζε το αίτημα σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει εδώ και καιρό κατηγορίες για διαφθορά στο εσωτερικό της χώρας, που σχετίζονται με φερόμενες χάρες και οφέλη που έλαβε σε αντάλλαγμα για διευκολύνσεις, νομοθετικές ενέργειες και διπλωματική στήριξη προς πλούσιους επιχειρηματίες και μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης, αναφέρει το Anadolu.

Όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ απέφυγε να διευκρινίσει εάν οι αμερικανικές δυνάμεις σκοπεύουν να στοχεύσουν ή να κατασχέσουν ιρανικές πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές, λέγοντας μόνο ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το στάδιο.

Τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου και φέρεται να έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 1.300 θανάτους, μεταξύ των οποίων και ο τότε ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το Ιράν έχει απαντήσει με επιθέσεις με drones και πυραύλους, στοχεύοντας το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Ιράκ και χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.



Πηγή: skai.gr

