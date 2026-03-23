Νέο απειλητικό μήνυμα στο Ιράν έστειλε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το τελεσίγραφο των 48 ωρών στην Τεχεράνη δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα.

«ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΣΩ ΙΣΧΥΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΩ ΗΠΙΑ!!!» δηλώνει χαρακτηριστικά στη νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αν χτυπήσεις ενεργειακές εγκαταστάσεις, θα χτυπήσουμε και εμείς δήλωσαν πάντως τη Δευτέρα οι Φρουροί της Επανάστασης στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα «εξαφανίσουν» τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν η χώρα δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ «χωρίς απειλές» εντός 48 ωρών.

Αναλυτικά η προηγούμενη ανάρτηση του Τραμπ:

Εάν το Ιράν δεν ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ, το Στενό του Ορμούζ, εντός 48 ΩΡΩΝ από αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα χτυπήσουν και θα καταστρέψουν τα διάφορα ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τους, ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ!

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

