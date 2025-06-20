Λογαριασμός
Ιράν: Χιλιάδες διαδηλωτές στην Τεχεράνη κατά του Ισραήλ

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν φαίνονται διαδηλωτές να κρατούν φωτογραφίες διοικητών που σκοτώθηκαν ύστερα από το ξέσπασμα του πολέμου

Πλήθος σε διαδήλωση

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα κατά του Ισραήλ στην Τεχεράνη, με αφορμή την εβδομαδιαία προσευχή, φωνάζοντας συνθήματα υποστήριξης προς τους ηγέτες τους, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Είναι η Παρασκευή της αλληλεγγύης και της αντίστασης του ιρανικού έθνους σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης. 

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν φαίνονται διαδηλωτές να κρατούν φωτογραφίες διοικητών που σκοτώθηκαν ύστερα από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ισραήλ, ενώ άλλοι κρατούσαν σημαίες του Ιράν και της λιβανικής Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ιράν Τεχεράνη διαδηλώσεις Ισραήλ Μεσανατολικό Χεζμπολάχ
