Ιράν, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία θα συνομιλήσουν για τα πυρηνικά

Το Ιράν και η ομάδα E3 των τριών ευρωπαϊκών χωρών θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στη Ρώμη την Παρασκευή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί (φωτογραφία) στα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη, ενόψει των πυρηνικών διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η E3 απαρτίζεται από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Το Ιράν προσπαθεί να αξιοποιήσει τη δυναμική των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκίνησαν εκ νέου στο Ομάν το Σάββατο και μετά από συνομιλίες με τη Ρωσία και την Κίνα την περασμένη εβδομάδα.

Αξιωματούχοι του Ομάν δήλωσαν την Τρίτη ότι ένας νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν θα μπορούσε να διεξαχθεί στις 3 Μαΐου στην Ευρώπη.

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη αντίδραση από τα ευρωπαϊκά κράτη.

Πηγή: skai.gr

