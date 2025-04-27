Νετανιάχου: Ολόκληρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να σταματήσει

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου επανέλαβε την Κυριακή τις εκκλήσεις για πλήρη διάλυση όλης της πυρηνικής υποδομής του Ιράν, την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη διεξάγουν συνομιλίες για μια πυρηνική συμφωνία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής τρεις γύρους έμμεσων συνομιλιών, με τη μεσολάβηση του Ομάν, με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά και θα άρει τις οικονομικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η μόνη «καλή συμφωνία» θα ήταν εκείνη που θα κατέστρεφε «όλη την υποδομή», παρόμοια με τη συμφωνία του 2003 που υπέγραψε η Λιβύη με τη Δύση, με την οποία ακύρωσε τα προγράμματά της για πυρηνικά, χημικά, βιολογικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν διακηρύξει εδώ και καιρό ότι θα αποτρέψουν την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, μια δήλωση που επανέλαβε ο Νετανιάχου.

Το Ισραήλ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τους επόμενους μήνες, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προς το παρόν δεν είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια τέτοια επιχείρηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters στις 19 Απριλίου, το οποίο επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Ο Νετανιάχου, μιλώντας αργά το βράδυ της Κυριακής στην Ιερουσαλήμ, είπε ότι είχε πει στον Τραμπ πως οποιαδήποτε πυρηνική συμφωνία με το Ιράν θα πρέπει επίσης να αποτρέπει την Τεχεράνη από την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων.



Πηγή: skai.gr

