Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (SPD) ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με την Ένωση των Χριστιανικών Κομμάτων, η οποία περιλαμβάνει τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) και τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση Βαυαρίας (CSU), σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου DPA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του SPD, το 84,6% των μελών ψήφισε υπέρ της συμφωνίας. Η έγκριση έρχεται παρά τις αντιδράσεις από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος και τη νεολαία του SPD, Jusos, που είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους με μια συνεργασία με τον πιο συντηρητικό κυβερνητικό εταίρο.

Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας συνασπισμού μεταξύ SPD και CDU/CSU αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, ενώ ο Φρίντριχ Μερτς πρόκειται να επιβεβαιωθεί ως ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας την Τρίτη.

