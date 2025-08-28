Ιράν: Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία κινούνται για την επαναφορά των κυρώσεων

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν τη διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν - που είχαν αρθεί βάσει της συμφωνίας του 2015 - καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται για άλλη μια φορά σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η κίνηση αυτή θα ενεργοποιήσει τον λεγόμενο «μηχανισμό επαναφοράς», ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναφορά των κυρώσεων εντός 30 ημερών.

Οι τρεις χώρες, που συμμετείχαν στη συμφωνία του 2015, προειδοποίησαν πριν από δύο εβδομάδες ότι ήταν έτοιμες να προβούν σε αυτή την πράξη, εκτός εάν το Ιράν συμφωνούσε σε μια «διπλωματική λύση» μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα δεν έχουν επαναληφθεί από τον Ιούνιο, όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και το Ιράν απαγόρευσε στους επιθεωρητές που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του.

Η πρόβλεψη για επαναφορά κυρώσεων ενσωματώθηκε στη συμφωνία του 2015 και επιτρέπει σε έναν συμμετέχοντα να ξεκινήσει τη διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων εάν πιστεύει ότι το Ιράν έχει αποτύχει σε μεγάλο βαθμό να εκπληρώσει τις πυρηνικές του δεσμεύσεις, ειδοποιώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, γνωστές ως E3, προχώρησαν στο βήμα με επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το συμβούλιο έχει πλέον 30 ημέρες για να αποφασίσει εάν θα παρατείνει την άρση των κυρώσεων ή θα επιτρέψει την άρση της.

Το Ιράν είχε προειδοποιήσει για επιπτώσεις σε περίπτωση ενεργοποίησης της πρόβλεψης.

Οι μακροχρόνιες οικονομικές κυρώσεις ήρθησαν σε αντάλλαγμα για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υποστηρίχθηκε από τον ΟΗΕ μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Κίνας και της ΕΕ.

Ωστόσο, η συμφωνία κατέρρευσε αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ και επέβαλε εκ νέου κυρώσεις που σχετίζονται με τα πυρηνικά το 2018 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Το Ιράν ως απάντηση ενέτεινε τις πυρηνικές του δραστηριότητες, τροφοδοτώντας μια ανανεωμένη κρίση, τονίζει το BBC.

Οι δυτικές δυνάμεις και ο παγκόσμιος πυρηνικός οργανισμός, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), δηλώνουν ότι δεν είναι πεπεισμένοι ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει αμιγώς ειρηνικούς σκοπούς. Το Ιράν επιμένει σθεναρά ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα και ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς.

Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την έναρξη κυρώσεων κατά του Ιράν, τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, σημείωσε ότι η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία παρουσιάζουν μια σαφή περίπτωση «σημαντικής μη εφαρμογής» των πυρηνικών δεσμεύσεών της από την Τεχεράνη.

Ο Ρούμπιο ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν διαθέσιμες για άμεση συνεργασία με το Ιράν «για την προώθηση μιας ειρηνικής, διαρκούς επίλυσης του πυρηνικού ζητήματος του Ιράν».

Παρέμβαση Κίνας και Ρωσίας

Η Ρωσία και η Κίνα ολοκλήρωσαν την Πέμπτη σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα ΗΕ δήλωσαν διπλωμάτες, το οποίο θα παρατείνει την πυρηνική συμφωνία του Ιράν του 2015 για έξι μήνες και θα καλεί όλα τα μέρη να επαναλάβουν αμέσως τις διαπραγματεύσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έναρξη μιας διαδικασίας με προθεσμία 30 ημερών από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία για την εκ νέου επιβολή κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν. Το Reuters διευκρινίζει ότι δεν είναι άμεσα σαφές εάν η Ρωσία και η Κίνα έχουν ζητήσει ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

