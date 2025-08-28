Μελόνι: Η επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο δείχνει ότι δεν θέλει ειρήνη

Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο δείχνουν ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Οι έντονες επιθέσεις στο Κίεβο δείχνουν ποιος στέκεται στο πλευρό της ειρήνης και ποιος δεν έχει καμία πρόθεση να πιστέψει στη διαπραγματευτική οδό», έγραψε η Μελόνι στο X. «Οι σκέψεις μας είναι με τον ουκρανικό λαό, τους πολίτες, τις οικογένειες των ανυπεράσπιστων θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, από τις ρωσικές επιθέσεις».

Τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν στο Κίεβο μετά από επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Πηγή: skai.gr

