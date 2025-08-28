Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι συζήτησε για τις εγγυήσεις ασφαλείας με τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι όλες οι εγγυήσεις αναμένεται να καθοριστούν την επόμενη εβδομάδα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι συζήτησε για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν και ότι όλες οι εγγυήσεις αναμένεται να καθοριστούν την επόμενη εβδομάδα.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν με ενημέρωσε ότι βάζει τον υπουργό Άμυνας στη διαδικασία για να διερευνηθεί πώς η Τουρκία μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε μια τουρκική επιχείρηση, την Πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν, αντιπροσωπεία της ΕΕ, το Βρετανικό Συμβούλιο και κατοικημένες περιοχές στην πρωτεύουσα Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Τουρκία Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Πόλεμος στην Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark