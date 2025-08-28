Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι συζήτησε για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν και ότι όλες οι εγγυήσεις αναμένεται να καθοριστούν την επόμενη εβδομάδα.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν με ενημέρωσε ότι βάζει τον υπουργό Άμυνας στη διαδικασία για να διερευνηθεί πώς η Τουρκία μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε μια τουρκική επιχείρηση, την Πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν, αντιπροσωπεία της ΕΕ, το Βρετανικό Συμβούλιο και κατοικημένες περιοχές στην πρωτεύουσα Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

I spoke with President of Türkiye @RTErdogan. Thank you for your support of Ukraine and our people, for the constant readiness and commitment to help achieve a genuine peace. We deeply value all the assistance provided by Türkiye.



We exchanged views on the current situation and… pic.twitter.com/wL5Yd5XNfX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.