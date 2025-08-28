Tiktoker ενοχλεί ιθαγενείς στην Παπούα και δέχεται δημόσια κατακραυγή

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο Ιρλανδός tiktoker Dara Tah, μετά τη δημοσίευση βίντεο, στο οποίο καταγράφει την επίσκεψή του σε απομονωμένη κοινότητα της Δυτικής Παπούα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη φυλή ως «κανιβαλική», κάτι που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media.

Το υλικό, που καταγράφηκε τον Αύγουστο, παρουσιάζει τον Tah και μια ομάδα τουριστών να προσεγγίζουν με βάρκα ένα απομονωμένο χωριό, με τη συνοδεία τοπικού ξεναγού.

Καθώς πλησιάζουν στην ακτή, εμφανίζεται ένας άνδρας της φυλής οπλισμένος με τόξο και βέλη, γεγονός που τους προκαλεί έντονη ταραχή.

Ο Tah προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα προσφέροντας πακέτα με αλάτι, ωστόσο ο αρχηγός της κοινότητας απορρίπτει την προσφορά με εμφανή ενόχληση.

«Δεν μας θέλουν εδώ, είναι επικίνδυνο», ακούγεται να λέει ο οδηγός πριν η ομάδα αποχωρήσει «άρον-άρον».

Το βίντεο ξεπέρασε το μισό εκατομμύριο likes και συνοδεύτηκε και από πλήθος επικριτικών σχολίων.

«Αφήστε τους ήσυχους, δεν είναι κανίβαλοι», ανέφερε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος διερωτήθηκε τον λόγο του να ενοχλούνται άνθρωποι που ζουν εκεί ειρηνικά.

Η Παπούα, περιοχή της ανατολικής Ινδονησίας, είναι γνωστή για τη μεγάλη πολιτισμική της ποικιλομορφία.

Φιλοξενεί πάνω από 250 αυτόχθονες φυλές με ξεχωριστές γλώσσες και έθιμα.

Η φυλή που εμφανίζεται στο βίντεο δεν έχει ταυτοποιηθεί, ωστόσο ο χαρακτηρισμός «κανιβαλική» κρίθηκε ατεκμηρίωτος και προσβλητικός.

Ο Dara Tah έχει αποκτήσει φήμη για τις αμφιλεγόμενες αποστολές του.

Έχει επισκεφθεί, μεταξύ άλλων, το «Νησί του Άνθρακα» στη Σκωτία – μολυσμένο από βακτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο – καθώς και το «Deadman’s Island» στην Αγγλία, όπου βρίσκονται τα οστά αιχμαλώτων του 19ου αιώνα.

Έχει ακόμα ταξιδέψει στο «Snake Island» στο Μπόρνεο, εξερευνήσει υπόγεια πυρηνικά καταφύγια στις ΗΠΑ και συμμετάσχει σε εξτριμ σπορτς.

Με πάνω από 827.000 subscribers στο YouTube και 721.000 ακολούθους στο TikTok, ο Tah δηλώνει ότι στόχος του είναι να γίνει ο κορυφαίος Ιρλανδός YouTuber.

Ωστόσο, η τελευταία του κίνηση προκαλεί έντονο προβληματισμό όσον αφορά το κατά πόσο μια προσπάθεια για διαδικτυακή φήμη μπορεί να γίνεται έρεισμα ώστε να καταπατούνται στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτό της ιδιωτικότητας απομονωμένων κοινοτήτων, οι οποίες προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

