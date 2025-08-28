Ιράν: Θα απαντήσουμε στην «παράνομη» κίνηση της E3 για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί επέμεινε ότι το Ιράν ενήργησε υπεύθυνα και καλή τη πίστει, διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη θα υπερασπιστεί τα εθνικά της δικαιώματα και συμφέροντα απαντώντας κατάλληλα στην «παράνομη και αδικαιολόγητη» απόφαση της Ευρωπαϊκής Τρόικας (Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία) να επαναφέρει τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Αραγτσί έκανε τις δηλώσεις αυτές την Πέμπτη κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τους υπουργούς Εξωτερικών τριών ευρωπαϊκών χωρών και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ενημέρωσαν τον Αραγτσί για την πρόθεσή τους να ειδοποιήσουν επίσημα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την ενεργοποίηση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών, γνωστού ως μηχανισμός επαναφοράς, στο πλαίσιο του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPOA).

Εξέφρασαν επίσης την ετοιμότητά τους να επιδιώξουν μια διπλωματική λύση εντός των επόμενων 30 ημερών για την επίλυση των ζητημάτων και την αποτροπή της επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ.

Ο Αραγτσί χαρακτήρισε την κίνηση των τριών ευρωπαϊκών χωρών ως αδικαιολόγητη, παράνομη και χωρίς καμία νομική βάση. Τόνισε περαιτέρω τη σταθερή δέσμευση του Ιράν στην υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του βάσει του διεθνούς δικαίου και της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT).

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες θα υιοθετήσουν μια υπεύθυνη προσέγγιση, θα αναγνωρίσουν τις τρέχουσες πραγματικότητες και θα λάβουν μέτρα για να διορθώσουν τη λανθασμένη πορεία δράσης τους τις επόμενες ημέρες.

Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την έναρξη κυρώσεων κατά του Ιράν, τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, σημείωσε ότι η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία παρουσιάζουν μια σαφή περίπτωση «σημαντικής μη εφαρμογής» των πυρηνικών δεσμεύσεών της από την Τεχεράνη.

Ο Ρούμπιο ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν διαθέσιμες για άμεση συνεργασία με το Ιράν «για την προώθηση μιας ειρηνικής, διαρκούς επίλυσης του πυρηνικού ζητήματος του Ιράν».

Παρέμβαση Κίνας και Ρωσίας

Η Ρωσία και η Κίνα ολοκλήρωσαν την Πέμπτη σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα ΗΕ δήλωσαν διπλωμάτες, το οποίο θα παρατείνει την πυρηνική συμφωνία του Ιράν του 2015 για έξι μήνες και θα καλεί όλα τα μέρη να επαναλάβουν αμέσως τις διαπραγματεύσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έναρξη μιας διαδικασίας με προθεσμία 30 ημερών από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία για την εκ νέου επιβολή κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν. Το Reuters διευκρινίζει ότι δεν είναι άμεσα σαφές εάν η Ρωσία και η Κίνα έχουν ζητήσει ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

