Ξεκίνησε η παραγωγή πυροσβεστικών αεροσκαφών για τον μόνιμο στόλο rescEU 

Ξεκίνησε η παραγωγή δώδεκα (12) αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών που θα αποτελούν τον μόνιμο στόλο rescEU, έπειτα από τις συμφωνίες που υπέγραψαν ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ με την Canadian Commercial Corporation.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αεροσκάφη θα χρηματοδοτηθούν από την ίδια την Επιτροπή και «θα αποτελέσουν τη νέα ραχοκοκαλιά του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων της ΕΕ για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών».

Τα αεροσκάφη θα μπορούν να επιχειρούν ταχέως όταν μια χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές δασικές πυρκαγιές, για τις οποίες χρειάζεται πρόσθετη στήριξη.

«Αυτό συνάδει με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη δημιουργία μόνιμου πυροσβεστικού στόλου rescEU που θα φιλοξενείται από την Κροατία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία», σημειώνεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «δέκα ακόμα πυροσβεστικά αεροσκάφη αγοράζονται απευθείας από τα κράτη μέλη για την ενίσχυση των εθνικών στόλων τους». Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτή «την επιτυχημένη συντονισμένη προσπάθεια της (Ευρωπαϊκής) Επιτροπής και των κρατών μελών», ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς, δήλωσε τα εξής: «Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την ευρωπαϊκή πολιτική προστασία την εποχή της κλιματικής κρίσης που διανύουμε. Καθώς οι περίοδοι δασικών πυρκαγιών γίνονται όλο και μεγαλύτερες, περισσότερο θανατηφόρες και απρόβλεπτες, εργαζόμαστε άοκνα για να ενισχύσουμε τις ικανότητες πυρόσβεσης της ΕΕ. Η σημερινή ανακοίνωση αποδεικνύει ότι η Ευρώπη δεσμεύεται να ενισχύσει και να εντείνει τις προσπάθειες αυτές. Ευχαριστώ όλα τα κράτη μέλη με τα οποία συνεργαστήκαμε για να επιταχύνουμε την αγορά των τόσο αναγκαίων πυροσβεστικών αεροσκαφών. Χάρη στη συνεργασία μας, τηρούμε το χρονοδιάγραμμα που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόκτηση ενός νέου, μόνιμου στόλου πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

