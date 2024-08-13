Μόναχο: Νορβηγός ταξίδεψε κανονικότατα 2 φορές με το αεροπλάνο χωρίς εισιτήριο

Ένας τολμηρός Νορβηγός κατάφερε να επιβιβαστεί δύο φορές σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το αεροδρόμιο του Μονάχου, χωρίς να έχει εισιτήριο, και μάλιστα τη δεύτερη φορά έφτασε μέχρι τη Στοκχόλμη, ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

«Η αστυνομία του αεροδρομίου ξεκίνησε έρευνα σε βάρος ενός Νορβηγού πολίτη ηλικίας 39 ετών για διατάραξη της τάξης και λαθραία μεταφορά» ανέφερε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στόχος της έρευνας είναι να εξηγήσουν οι αρχές πώς κατάφερε ο επιβάτης να ξεγελάσει τον αυτοματοποιημένο έλεγχο της κάρτας επιβίβασης, πριν από τους ελέγχους ασφαλείας, είπε ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου. «Έχουμε ήδη ενισχύσει το δυναμικό μας και επισημάναμε το πρόβλημα στο προσωπικό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, στις 4 Αυγούστου ο ταξιδιώτης «τρύπωσε» στην ουρά και πέρασε τον έλεγχο εισιτήριων στεκόμενος πολύ κοντά σε έναν άλλον επιβάτη. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος, όπου όμως έγινε αντιληπτή η απάτη του: η πτήση ήταν γεμάτη και δεν είχε πού να καθίσει. Το προσωπικό τον παρέδωσε στην αστυνομία που ξεκίνησε σε βάρος του έρευνα αλλά τον άφησε ελεύθερο.

Την αμέσως επόμενη ημέρα ο Νορβηγός το… ξανάκανε. Αυτή τη φορά η προσπάθειά του στέφθηκε επιτυχία, αφού η πτήση της Lufthansa όπου επιβιβάστηκε δεν ήταν γεμάτη κι έτσι κατάφερε να φτάσει στη Στοκχόλμη.

Στην πρωτεύουσα της Σουηδίας συνελήφθη από την αστυνομία αφού τράβηξε την προσοχή επάνω του επειδή ήθελε να επιστρέψει αμέσως στο… Μόναχο.

Ο επιβάτης «δεν συνιστούσε κανέναν κίνδυνο» και «δεν είχε πρόθεση να διαταράξει την εναέρια κυκλοφορία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Για το αεροδρόμιο του Μονάχου, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τραβά τα βλέμματα για τους λάθους λόγους: τον Μάιο, δεκάδες πτήσεις ματαιώθηκαν όταν ακτιβιστές για κλίμα κόλλησαν τα χέρια τους στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης των αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

