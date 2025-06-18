Τρία αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και το προεδρικό, απογειώθηκαν την Τετάρτη από το Ιράν με κατεύθυνση την πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, την ώρα που ο ιρανικός εναέριος χώρος παραμένει κλειστός εδώ και ημέρες. Οι συσκευές παρακολούθησης πτήσης τους ενεργοποιήθηκαν στο νοτιοανατολικό Ιράν, γεγονός που καθιστά ασαφές το ακριβές σημείο απογείωσης των αεροσκαφών.

Η Τεχεράνη δεν παρείχε καμία εξήγηση για τις πτήσεις, ενώ το Ομάν δεν επιβεβαίωσε άμεσα την άφιξη Ιρανών αξιωματούχων στο σουλτανάτο.

Δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο, αλλά αναλυτές ανέφεραν ότι πρόκειται πιθανότατα για Ιρανούς διαπραγματευτές που κατευθύνονται σε συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, διέψευσε ότι το Ιράν έστειλε διαπραγματευτές στο Ομάν.

Ωστόσο, η Jerusalem Post μετέδωσε ότι οι Ιρανοί μετέφεραν μήνυμα στο Κατάρ την Τετάρτη, που μαζί με το Ομάν, προσπαθούν να μεσολαβήσουν για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Είμαστε διατεθειμένοι να συνομιλήσουμε, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά το Ισραήλ πρέπει να “ρίξει τους τόνους”», φέρεται να δήλωσαν οι Ιρανοί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Ομάν έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στους πέντε γύρους συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σε μια άλλη εξέλιξη, πηγή του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών στην Τεχεράνη δήλωσε στο BBC ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε απευθείας συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

«Ποτέ δεν απομακρυνθήκαμε από τη διπλωματία», είπε η πηγή.

Το BBC σημειώνει ότι πιστεύεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Βανς τις επόμενες ημέρες, εάν το Ιράν αποφασίσει να αποδεχθεί την πρόταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.