Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με πύραυλο Iskander θέση του ουκρανικού στρατού στην περιοχή Σούμι

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν αναφέρει την ημερομηνία που έγινε το πλήγμα, αλλά δήλωσε ότι στόχος ήταν η περιοχή γύρω από την πόλη Κονοτόπ

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με επιτυχία μια θέση των ουκρανικών στρατευμάτων στη βορειοανατολική περιοχή Σούμι με πύραυλο Iskander, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά για το πεδίο της μάχης ή να προσδιορίσει πότε ακριβώς σημειώθηκε το πυραυλικό πλήγμα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν αναφέρει την ημερομηνία που έγινε το πλήγμα, αλλά δήλωσε ότι στόχος ήταν η περιοχή γύρω από την πόλη Κονοτόπ.

Οι ουκρανικές αρχές της περιοχής ανέφεραν ότι τη Δευτέρα σημειώθηκε πλήγμα από πύραυλο Iskander στο Κονοτόπ. Η τοπική διοίκηση ανέφερε στο Facebook ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμερίσματα πολλών πολυώροφων κτιρίων και ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Η Ουκρανία προσπαθεί τις τελευταίες ημέρες να εκδιώξει τις ρωσικές δυνάμεις από το Σούμι, όπου στις παραμεθόριες περιοχές μαίνονται σφοδρές μάχες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει 53.000 στρατιώτες στην περιοχή.

