Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει την απομάκρυνση Αμερικανών πολιτών από το Ισραήλ μέσω πτήσεων και κρουαζιερόπλοιων, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Χάκαμπι κάλεσε τους Αμερικανούς που επιθυμούν να αποχωρήσουν από το Ισραήλ να εγγραφούν στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP) για συνεχή ενημέρωση.

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά τη δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι συγκρότησε ειδική ομάδα για να βοηθήσει Αμερικανούς που θέλουν να φύγουν από το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Περίπου 700.000 Αμερικανοί πολίτες – πολλοί εκ των οποίων έχουν και ισραηλινή υπηκοότητα – βρίσκονται σήμερα στο Ισραήλ, ενώ χιλιάδες άλλοι διαμένουν σε χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

