Ένα ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Fars, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης διέψευσε τις «φήμες» ότι ισραηλινή αεροπορική επίθεση είχε στόχο την κατοικία του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Είναι η πρώτη φορά που τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν παραδέχονται ρητά ότι ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ήταν στόχος.

Το Fars χαρακτήρισε τις φήμες ως ένδειξη της «οργής και σύγχυσης των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος απέναντι στις σκληρές δηλώσεις που έκανε σήμερα ο ανώτατος ηγέτης».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.