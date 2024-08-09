Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη εκκένωσης Ευρωπαίων ή υπηκόων τρίτων χωρών από την περιοχή λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιήθηκε το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Ερωτηθείς σχετικά από το ΚΥΠΕ, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου τόνισε ότι οι κυπριακές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων και υπηκόων τρίτων χωρών σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για εκκένωση της περιοχής, στο πλαίσιο του Σχεδίου Εστία.

Σε ερώτηση αν υπήρξαν ανάλογα αιτήματα από άλλα κράτη, ο κ. Αντωνίου διευκρίνισε, ότι δεν υπήρξαν αιτήματα αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές για το ενδεχόμενο που χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εκκενώσεις.

«Ιστορικά έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλους τους γείτονές μας, οπότε προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουμε και θέλουμε, η Κύπρος να είναι πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας και να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας και ειρήνης», είπε ο κ. Αντωνίου.

Στη Λεμεσό το αμερικανικό αμφίβιο πλοίο USS Wasp

Προγραμματισμένη επίσκεψη πραγματοποιεί στο λιμάνι της Λεμεσού από χθες Πέμπτη το αμφίβιο πλοίο USS Wasp (LHD 1) των ΗΠΑ με την 24η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (MEU) Ειδικής Επιχειρησιακής Ικανότητας (SOC), ανέφερε η Διοίκηση Στόλου των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο λιμάνι, το πλοίο και τα μέλη της 24ης Μονάδας θα πραγματοποιήσουν τακτικό λιμενικό έλεγχο και θα συμμετάσχουν σε εκδήλωση για την ενδυνάμωση των σχέσεων με την κοινότητα σε συντονισμό με το Ίδρυμα Άγιος Στέφανος.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην Καθημερινή Κύπρου ο πλοίαρχος Κρίστοφερ Πουρσέλ, διοικητής του USS Wasp, οι Αμερικανοί ναύτες και πεζοναύτες «ανυπομονούν να γνωρίσουν την κουλτούρα της Κύπρου, να εξερευνήσουν την περιοχή, να απολαύσουν την τοπική κουζίνα και να προσφέρουν εθελοντική εργασία στην κοινότητα». Ο πλοίαρχος πρόσθεσε ότι «επισκέψεις σε λιμάνια όπως αυτήν ενισχύουν τις σχέσεις μας με τα κράτη-εταίρους και μας δίνουν τη δυνατότητα να χτίσουμε πάνω σε κοινές αξίες και εμπειρίες».

