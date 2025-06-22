Τα αμερικανικά πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν έχουν προκαλέσει τραυματισμούς, ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Υγείας διευκρινίζοντας ότι κανένας από τους τραυματίες δεν παρουσιάζει ενδείξεις ραδιενεργού μόλυνσης.

«Κανένας από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα ιατρικά κέντρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις δεν παρουσιάζει ενδείξεις ραδιενεργού μόλυνσης», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Ιράν Χοσεΐν Κερμανπούρ, χωρίς να δώσει στοιχεία για τον αριθμό των τραυματιών.

