ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν: Στη Γερμανία ελπίζουν σε αποκλιμάκωση

Ο καγκελάριος Μερτς υιοθέτησε την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη, καλώντας το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις και να προσέλθει σε διάλογο. Η στάση αυτή προκάλεσε ανησυχίες μεταξύ των Σοσιαλδημοκρατών, της αντιπολίτευσης αλλά και ειδικών στις διεθνείς σχέσεις, σχετικά με τις επιπτώσεις της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν και ως προς την επόμενη ημέρα για τη Μέση Ανατολή.

Ανησυχίες για το μέλλον της Μέσης Ανατολής

Στη Γερμανία, η αντίδραση χαρακτηρίζεται από συγκρατημένη ικανοποίηση για την πιθανή αποδυνάμωση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά και έντονο προβληματισμό για τις μελλοντικές εξελίξεις στην περιοχή. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Μερτς ενημερώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο μόνο αφότου ξεκίνησε η επίθεση, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυτονομία των αμερικανικών κινήσεων. Παράλληλα, ούτε η Βρετανία, ούτε η Γαλλία είχαν ενημερωθεί ή συμμετάσχει επιχειρησιακά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας δήλωσε αισιόδοξος για την πιθανή βλάβη στο ιρανικό πρόγραμμα, ωστόσο ανέφερε πως αναμένονται περισσότερα στοιχεία για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των χτυπημάτων. Ο ίδιος ο καγκελάριος ζήτησε από το Ιράν "να επιστρέψει στη διαπραγμάτευση με ΗΠΑ και Ισραήλ", επισημαίνοντας την ανάγκη μιας διπλωματικής λύσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU, Γενς Σπαν, υπογράμμισε ότι η καταστροφή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μπορεί να φέρει "σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή". Ακόμη περαιτέρω, ο Ρόντεριχ Κιζεβέτερ (CDU), χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις ως ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να "απελευθερωθεί από το τρομοκρατικό καθεστώς των μουλάδων".

Επιφυλάξεις από Σοσιαλδημοκράτες και αντιπολίτευση

Πιο συγκρατημένη στάση κράτησαν οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD). Ο Ρολφ Μίτσενιχ δήλωσε στην Tagesspiegel ότι "ο κόσμος γίνεται πλέον ακόμη πιο απρόβλεπτος και αβέβαιος", φοβούμενος νέες συγκρούσεις και αποσταθεροποίηση, με κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους. Σε παρόμοιο ύφος, ο Ραλφ Στέγκνερ μίλησε για "μια άσχημη μέρα για όσους ελπίζουν στην ειρήνη".

Κριτικές ενστάσεις διατύπωσαν και διεθνολόγοι, όπως ο Γιόχεν φον Μπέρνστορφ, που μιλώντας στο NTV χαρακτήρισε την επίθεση "σαφώς παράνομη", λόγω απουσίας άμεσης απειλής ή αυτοάμυνας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Νικόλ Ντάιτελχοφ, καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων, δήλωσε στην ARD πως "το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ στη σύγκρουση", περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σοβαρή αμφισβήτηση από Πράσινους, Αριστερά και Βάγκενκνεχτ

Η αντιπρόεδρος των Πρασίνων, Αγκνιέσκα Μπρούγκερ, κάλεσε τις ΗΠΑ να αποσαφηνίσουν τη νομιμότητα των πράξεών τους ενώ εξέφρασε τον φόβο ότι ο κίνδυνος για τη σταθερότητα της περιοχής αυξάνεται κατακόρυφα μετά τις αεροπορικές επιθέσεις. Ο συμπρόεδρος του Die Linke, Γιαν φαν Άκεν, ανέφερε πως "η επίθεση στο Ιράν είναι επιθετικός πόλεμος κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου" και ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για να αποτραπεί πιθανή επανάληψη του "σεναρίου Βόρειας Κορέας".

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, η Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) καταδίκασε την επίθεση ως "σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου", καλώντας τη γερμανική κυβέρνηση να την αποδοκιμάσει. Τόνισε δε το "υποκριτικό διπλό μέτρο" της Δύσης σε σχέση με τη Ρωσία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Πηγές: ARD, RND, DLF, Reuters, NTV

Πηγή: Deutsche Welle

