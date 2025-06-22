Μέση Ανατολή: Έκτακτο Συμβούλιο Ασφάλειας την Τετάρτη συγκαλεί η Φον ντερ Λάιεν

Έκτακτο Συμβούλιο Ασφάλειας την Τετάρτη συγκαλεί η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάειν. Με ανάρτησή της στο "Χ" δήλωσε ότι "Την Τετάρτη θα έχουμε Κολλέγιο Ασφαλείας με επίκεντρο την κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην Ευρώπη".

We will have a Security College on Wednesday, focused on the escalating situation in the Middle East and its effects on Europe. June 22, 2025

Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι το νόμο μέρος για να τελειώσει αυτή η κρίση, δήλωσε νωρίτερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Χ.

«Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει τη βόμβα. Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται σε νέα κορύφωση, η σταθερότητα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι κρίσιμος. Τώρα είναι η στιγμή για το Ιράν να εμπλακεί σε μια αξιόπιστη διπλωματική λύση. Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι το μόνο μέρος για να τερματιστεί αυτή η κρίση» έγραψε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Iran must never acquire the bomb.



With tensions in the Middle East at a new peak, stability must be the priority.



And respect for international law is critical.



Now is the moment for Iran to engage in a credible diplomatic solution.



The negotiating table is the only place to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2025

Επιστροφή στις διαπραγματεύσεις ζήτησε και η Κάγια Κάλας, η πρώτη που αντέδρασε μετά την αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας τονίζει πως «δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα».

«Δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, καθώς αυτό θα συνιστούσε απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Καλώ όλες τις πλευρές να κάνουν πίσω, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση. Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν την κατάσταση αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μήνυμά της η Κάγια Κάλας.

Iran must not be allowed to develop a nuclear weapon, as it would be a threat to international security.



I urge all sides to step back, return to the negotiating table and prevent further escalation.



EU Foreign Ministers will discuss the situation tomorrow. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 22, 2025

