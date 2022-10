Ιράν: Τέσσερις κρατούμενοι νεκροί και 61 τραυματίες από την πυρκαγιά στη φυλακή Εβίν

Τέσσερις νεκροί και 61 τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός από τη φωτιά που ξέσπασε χθες, Σάββατο στην διαβόητη φυλακή Εβίν του Ιράν όπου ξέσπασαν ταραχές, όπως μετέδωσε το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ανέφεραν ότι τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και οι νεκροί πέθαναν από ασφυξία λόω του καπνού.

Gunshots can be heard from Evin Prison and smoke can be seen.#MahsaAmini #IranRevolution#مهسا_امینیpic.twitter.com/ut5Ds0Oup9