Το Ιράν έχει ετοιμάσει έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ μέσω μιας καθορισμένης διαδρομής, η οποία θα παρουσιαστεί σύντομα, δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι.

Ο Αζίζι πρόσθεσε ότι από τη ρύθμιση αυτή θα επφεληθούν μόνο τα εμπορικά πλοία και οι πλευρές που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εισπράττονται τέλη για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη διαδρομή θα παραμείνει κλειστή για όσους συμμετέχουν ή εκτελούν επιχειρήσεις στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Ελευθερία» (Freedom Project).

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται σε μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή του Κόλπου και εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες διόδους για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

HAE: Κυρίαρχη και στρατηγική επιλογή η απόφαση αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ ήταν μία κυρίαρχη και στρατηγική επιλογή επί τη βάσει μιας συνολικής αξιολόγησης της πολιτικής τους για την παραγωγή πετρελαίου, αλλά και τις μελλοντικές δυνατότητες τους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή, δεν ήταν πολιτικά υποκινούμενη και δεν αντανακλά διασπάσεις με τους συνεργάτες των ΗΑΕ.

Ιράκ: Εξαγωγή 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου τον Απρίλιο μέσω του Στενού του Ορμούζ

Παράλληλα, ο νέος υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, Μπασίμ Μοχάμεντ, δήλωσε σήμερα στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου πως το Ιράκ εξήγαγε 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ τον Απρίλιο, με την ποσότητα αυτή του πετρελαίου να είναι μειωμένη από τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνιαίων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Το κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν μείωσε τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, οδηγώντας σε μία δραστική άνοδο των τιμών.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράκ μέσω του αγωγού πετρελαίου Κιρκούκ-Τσεϊχάν ξανάρχισαν τον Μάρτιο, μετά τη συμφωνία μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου.

«Εξάγουμε 200.000 βαρέλια μέσω του λιμανιού του Τσεϊχάν κι έχουμε ένα σχέδιο για μία αύξηση στα 500.000 βαρέλια», δήλωσε ο Μοχάμεντ.

Το Ιράκ σχεδιάζει τη συνεργασία του με τον ΟΠΕΚ για την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, προσθέτοντας ότι η Βαγδάτη στοχεύει να επιτύχει ημερήσια παραγωγή 5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

