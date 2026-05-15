Ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο διέσχισε το Στενό του Ορμούζ και κατευθύνεται προς την Ινδία, σε μία από τις ελάχιστες μεταφορές αργού πετρελαίου μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, που επικαλείται το Reuters.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει ουσιαστικά στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες πλοία και προκαλώντας πρωτοφανείς διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Το δεξαμενόπλοιο Karolos, τύπου suezmax και με σημαία Λιβερίας, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, έπλεε την Παρασκευή προς το λιμάνι Σίκα της δυτικής Ινδίας, αφού διέσχισε το Ορμούζ στις 14 Μαΐου, σύμφωνα με ανάλυση της Kpler.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πλοίο είχε φορτωθεί πλήρως μετά τον ελλιμενισμό του στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Βασόρας στις 10 Μαΐου. Ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από τη SynMax κατέγραψε επίσης αύξηση του βυθίσματος του πλοίου στις 14 Μαΐου, ένδειξη ότι είχε παραλάβει φορτίο.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Dynacom, με έδρα την Ελλάδα, συγκαταλέγεται στις ελληνικές ναυτιλιακές που συνεχίζουν να μεταφέρουν πετρέλαιο μέσω του Στενού μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει επισήμως την πορεία του πλοίου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, και δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά, το οποίο διαχειρίζεται ο ιαπωνικός ενεργειακός όμιλος Eneos, πέρασε επίσης από το Ορμούζ.

Λίγες οι διελεύσεις μέσω του Ορμούζ

Πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, από το Στενό του Ορμούζ διέρχονταν περίπου το 20% της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας, με 125 έως 140 διελεύσεις πλοίων ημερησίως.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της SynMax, μόλις εννέα πλοία διέσχισαν το τελευταίο 24ωρο το Στενό προς τον Κόλπο του Ομάν, κυρίως μικρά φορτηγά ή πλοία ξηρού φορτίου με προορισμό το Ιράν.

Άλλα επτά πλοία, μεταξύ αυτών δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων από λιμάνια του Κόλπου, εξήλθαν από το Στενό, κυρίως προς περιοχές γύρω από το Ομάν.

Η συνολική ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή παρέμεινε εξαιρετικά περιορισμένη, με περίπου δέκα διελεύσεις την Πέμπτη.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση υποστήριξε πάντως την Παρασκευή ότι 30 πλοία πέρασαν από το Στενό και προς τις δύο κατευθύνσεις την Πέμπτη και ότι ο αριθμός αυτός «αναμένεται να αυξηθεί».

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται», προσθέτοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε, κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο, πως η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Αυξάνεται παράλληλα η ανησυχία για τα πλοία και τα πληρώματα που παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή. Το ναυτιλιακό νηολόγιο των Νήσων Μάρσαλ, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι το επίπεδο απειλής για τα εμπορικά πλοία παραμένει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

«Περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί παραμένουν παγιδευμένοι στο Στενό του Ορμούζ, αντιμέτωποι με φόβο και αβεβαιότητα, αποκομμένοι από τις οικογένειές τους και σε πολλές περιπτώσεις αντιμέτωποι με ελλείψεις τροφίμων, νερού και καυσίμων», ανέφερε η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF).

Πηγή: skai.gr

