Ταϊβάν: Επιμένει για τα αμερικανικά όπλα μετά τις επιφυλάξεις Τραμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ταϊβάν υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές προμήθειες όπλων βασίζονται στην αμερικανική νομοθεσία και λειτουργούν ως αποτρεπτικός παράγοντας για περιφερειακές απειλές.

Οι ΗΠΑ, παρά την έλλειψη επίσημων διπλωματικών σχέσεων, παραμένουν ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Ταϊβάν, δεσμευόμενες από τον Νόμο περί Σχέσεων με την Ταϊβάν για την παροχή όπλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει για μελλοντικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς την αμερικανική υποστήριξη.

Οι αρχές της Ταϊβάν προώθησαν σήμερα την υπόθεση για τις αμερικανικές προμήθειες όπλων, λέγοντας ότι στηρίζονται στην αμερικανική νομοθεσία και χρησιμεύουν ως κοινό αποτρεπτικό παράγοντα για περιφερειακές απειλές, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει για μελλοντικές πωλήσεις.

Παρά την έλλειψη επίσημων διπλωματικών δεσμών, οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Ταϊβάν, την οποία η Κίνα θεωρεί μια από τις επαρχίες της. Η Ουάσινγκτον δεσμεύεται από τον Νόμο περί Σχέσεων με την Ταϊβάν για την παροχή όπλων στη νήσο.

Ωστόσο, χθες, Παρασκευή, μετά τη συνάντηση κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει αν θα προχωρήσει με σημαντική πώληση όπλων, προσθέτοντας αβεβαιότητα όσον αφορά την αμερικανική υποστήριξη για την Ταϊβάν.

«Νόμος περί Σχέσεων με την Ταϊβάν»

Σε δήλωσή της, η Κάρεν Κούο, εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου Λάι Τσινγκ-τε, σημείωσε ότι η κλιμακούμενη στρατιωτική απειλή της Κίνας είναι ο «μόνος αποσταθεροποιητικός παράγοντας» στην περιοχή Ινδικού-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένου του Στενού της Ταϊβάν.

«Περαιτέρω, οι στρατιωτικές πωλήσεις ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αντικατοπτρίζουν μόνο τη δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ταϊβάν, όπως ορίζεται στον Νόμο περί Σχέσεων με την Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύουν ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών», σημείωσε η Κάρεν Κούο.

Η Ταϊβάν ευχαριστεί τον Τραμπ για τη μακρά και συνεχιζόμενη υποστήριξή του για την ασφάλεια στο Στενό της Ταϊβάν και η Ταϊπέι συνεχίζει να εμβαθύνει τη συνεργασία με την Ουάσινγκτον, πρόσθεσε η Κούο.

Τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε πακέτο πώλησης όπλων ύψους ρεκόρ 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν. Το Reuters μετέδωσε και για ένα δεύτερο, ύψους περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αναμένει ακόμη έγκριση από τον Τραμπ.

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στην Ταϊπέι νωρίτερα σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της νήσου Τσενγκ Μινγκ-τσι αρνήθηκε να σχολιάσει για το δεύτερο πακέτο, διότι δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, σημειώνοντας ότι η Ταϊβάν θα συνεχίσει να επικοινωνεί με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει την κατάσταση από την πλευρά της Ουάσινγκτον.

Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί μέλη του Κογκρέσου έχουν παροτρύνει ενεργά την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει με την πώληση όπλων.

Ο Κούο Γιου-ρεν, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών Πολιτικής (Institute for Policy Research), ένα κέντρο σκέψης για την Ταϊβάν, δήλωσε ότι ο Τραμπ μπορεί να καθυστερήσει να εγκρίνει το νέο πακέτο έως μετά τα τέλη Σεπτεμβρίου που έχει προσκαλέσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι να επισκεφθεί τις ΗΠΑ.

Σε σχόλιά του σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του κορυφής με τον Σι, ο Τραμπ φάνηκε επίσης να αφήνει να εννοηθεί ότι θα μιλήσει με τον Λάι για την προτεινόμενη πώληση, λέγοντας: «Πρέπει να μιλήσω με το πρόσωπο (…) που διοικεί την Ταϊβάν».

Ερωτηθείς για την πιθανότητα αυτή, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τσεν δήλωσε ότι η Ταϊβάν χρειάζεται ακόμη να προσπαθήσει να κατανοήσει την «πραγματική πρόθεση» των σχολίων του Τραμπ.

Στην ανακοίνωσή της η Κάρεν Κούο δεν έκανε καμία αναφορά στο αν ο Λάι και ο Τραμπ θα μιλήσουν.

Κινεζική στρατιωτική πίεση

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μια από τις επαρχίες της, την οποία δεν κατάφερε να ενοποιήσει με το υπόλοιπο έδαφος της μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Ζητάει μια ειρηνική λύση, όμως επιφυλάσσεται αυτού που θεωρεί δικαίωμά της να προσφύγει στη στρατιωτική ισχύ. Επίσης, έχει απορρίψει επανειλημμένως προτάσεις για συνομιλίες από τον Λάι, τον οποίο χαρακτηρίζει «αυτονομιστή».

Η εκπρόσωπος του Λάι επανέλαβε την επί μακρόν θέση των ταϊβανέζικων αρχών ότι η Ταϊβάν είναι μια «κυρίαρχη, ανεξάρτητη δημοκρατική χώρα». «Αυτό είναι αυτονόητο, και οι ισχυρισμοί του Πεκίνου είναι ως εκ τούτου άνευ αξίας», σημείωσε η Κούο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε χθες προειδοποίηση στην Ταϊβάν κατά μιας διακήρυξης της ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του που μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν να αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ είχε εμφανιστεί κατηγορηματικός για το θέμα της νήσου.

«Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στο Fox News, ζητώντας από την Ταϊπέι και το Πεκίνο «να χαμηλώσουν τους τόνους».

«Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο κινεζικός στρατός, ο οποίος επιχειρεί γύρω από την Ταϊβάν σχεδόν καθημερινά, δεν ελάττωσε εξάλλου την πίεση καθώς ο Τραμπ βρισκόταν στο Πεκίνο την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ο Σεν Γιου-τσουνγκ, υφυπουργός της Ταϊβάν, δήλωσε ότι η Κίνα για καιρό επιδιώκει τη χρήση πίεσης για να πιέσει για συνομιλίες και στρατιωτικής ισχύος για να πιέσει για «ενοποίηση».

«Αυτός ήταν πάντα ο βασικός τόνος της πολιτικής της για την Ταϊβάν», είπε, καθώς στεκόταν δίπλα στον Τσεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

