Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ζήτησαν την άδεια της Τεχεράνης για να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, μετέδωσε το Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Το ειδησεογραφικό μέσο μοιράστηκε την είδηση στο προφίλ του στην πλατφόρμα X, χωρίς να διευκρινίσει ποιες χώρες ζήτησαν άδεια διέλευσης για τα πλοία τους. Σημειώθηκε ότι κινεζικά, πακιστανικά και ιαπωνικά πλοία έχουν διέλθει από το Στενό «με άδεια από το ναυτικό του Ιράν».

Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρις Ράιτ, ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι το Στενό του Ορμούζ θα γίνει λιγότερο σημαντικό για τη μεταφορά πετρελαίου, καθώς οι χώρες της περιοχής αναπτύσσουν τη χωρητικότητα των αγωγών τους.

Πηγή: skai.gr

