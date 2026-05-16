Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιρανικά MME: Ευρωπαϊκά κράτη ζήτησαν την άδεια του Ιράν για διέλευση από το Στενό του Ορμούζ

Το ειδησεογραφικό μέσο IRIB μοιράστηκε την είδηση στο προφίλ του στο X, χωρίς να διευκρινίσει ποιες χώρες ζήτησαν άδεια διέλευσης για τα πλοία τους

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Χορμούζ

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ζήτησαν την άδεια της Τεχεράνης για να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, μετέδωσε το Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Το ειδησεογραφικό μέσο μοιράστηκε την είδηση στο προφίλ του στην πλατφόρμα X, χωρίς να διευκρινίσει ποιες χώρες ζήτησαν άδεια διέλευσης για τα πλοία τους. Σημειώθηκε ότι κινεζικά, πακιστανικά και ιαπωνικά πλοία έχουν διέλθει από το Στενό «με άδεια από το ναυτικό του Ιράν».

Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρις Ράιτ, ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι το Στενό του Ορμούζ θα γίνει λιγότερο σημαντικό για τη μεταφορά πετρελαίου, καθώς οι χώρες της περιοχής αναπτύσσουν τη χωρητικότητα των αγωγών τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Στενά του Ορμούζ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark